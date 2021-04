“La Superliga était une occasion unique d’aider le football”

21/04/2021 à 21:54 CEST

Fabio Paratici, directeur de football de la Juventus Turin, a déclaré mercredi que son club est convaincu que la Super League aurait apporté des bénéfices à ce sport et que c’était “une occasion unique d’aider” l’ensemble du mouvement.

“Nous vivons 72 heures uniques. Nous restons convaincus que l’idée était bonne. C’était une occasion unique d’aider toute la pyramide du football, toute la structure“, Il a dit Paratici à la télévision italienne “DAZN” à l’approche du match de Serie A contre Parme.

«Comme tous les changements, il faut les assimiler. C’était aussi choquant quand la Coupe d’Europe a été ouverte à tout le monde, quand on a changé de logo. Il a fallu un minimum de temps pour assimiler le changement. Ça aurait été bon pour le foot“il a insisté.

Paratici il n’a pas non plus hésité à répondre Alessandro lucarelli, directeur de la Parme, son rival en match de championnat ce mercredi, qui a accusé le président de la Juventine Andrea Agnelli pour ne pas respecter les valeurs du mérite sportif et être aussi un «mauvais homme d’affaires».

“Ils ont tous parlé et pour parler d’un sujet il faut être préparé. Je ne parle pas de médecine avec un médecin. Nous respectons les opinions de tout le monde, en particulier celles des fans, qui nous manquent, mais je ne peux pas considérer tous les idées Ce que les gens donnent », dit-il. “Nous respectons les opinions, mais personne ne doutait du mérite sportif”, il a condamné.