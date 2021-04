La Superligue européenne n’est que le début

Il n’y a pas de meilleure façon de commencer un article que l’hyperbole et quand le monde du sport lui ouvre parfaitement la porte, il est difficile de laisser passer l’occasion.

Le football vient peut-être de connaître la période de 48 heures la plus dramatique et la plus importante de son histoire. Après des années de suggestions, de chuchotements et d’allusions lourdes, 12 des équipes les plus puissantes d’Europe ont annoncé dimanche une Superligue séparatiste en pleine nuit. Malgré l’heure étrange de sa naissance, la ligue a reçu deux jours de condamnation de la part de fandom sportif ainsi que de «géants de la morale» tels que le Paris Saint Germain, l’UEFA et une alliance de puissantes associations nationales de football. Mise au rebut pour des contrats télévisés et un ensemble complet de membres fondateurs, la SuperLeague est décédée mercredi avec un exode massif de clubs qui n’ont laissé que le Real Madrid, Barcelone et la Juventus au moment de la rédaction de cet article.

Pas de lignes PR claires. Aucun contrat TV aligné. Aucun engagement ferme de la part de trois des prétendus «fondateurs». Un travail amateur total de la part des personnes impliquées et elles méritent absolument tout ce qui leur revient. – Grace Robertson ️‍⚧️ (@GraceOnFootball) 20 avril 2021

Solidement au centre de ce maelström, la réputation du Real Madrid et de Florentino Perez a pris un énorme coup. Non pas que les médias sociaux aient jamais été le théâtre d’un débat raisonné, mais le nom de «Perez» est à la mode depuis deux jours, principalement rempli de fans qui veulent qu’il rejoigne ses co-conspirateurs pour démissionner tandis qu’une petite minorité a choisi de le soutenir avec le hashtag Estamos contigo Presi (We are with you Presi) fait le tour sur Twitter depuis l’effondrement de la Superleague.

Tout comme la Superleague elle-même, Florentino Perez n’est pas le méchant ricanant de Disney qu’il sera présenté comme étant au cours des prochains mois. Quoi qu’il en soit de son exécution diabolique, les intentions du président actuel du Real Madrid au niveau de la surface avec la Superleague étaient de couper nos intermédiaires et cadres corrompus et sales dans le sport et d’assurer l’avenir financier à long terme du Real Madrid face à une pandémie dévastatrice. Son erreur était de croire que face aux problèmes dont souffre tout le jeu, les riches étaient les vraies victimes et que leur estime de soi gonflée les rendait dignes d’être la force de contrôle du jeu.

MadridistaReal

En ce sens, les fans du Real Madrid n’ont aucune obligation de faire confiance, et encore moins de défendre les actions de Perez au cours des dernières 24 heures. Il n’était pas le seul à penser que la Superleague était une bonne idée, mais personne n’a mis son profil public en jeu comme Perez l’a fait. Il est un partisan discret de l’idée depuis des années, il a pratiquement annoncé son intention de chercher une Superleague à socios lors de l’Assemblée générale de novembre, a été le premier (et dernier) président de la ligue et a été le seul honcho de la Superleague à faire un live. entretien sur le sujet.

Certes une prise chaude dans le climat actuel mais Perez est un homme très intelligent et même un imbécile aurait su qu’en mettant sa réputation en jeu pour la Supereleague, il négociait aussi celle du club. Malgré ce fait clair, il n’a jamais consulté les socios censés posséder le club pour savoir s’ils se sentaient à l’aise avec cet arrangement. On peut faire valoir que les membres du club n’ont pas leur mot à dire sur des questions comme celle-ci, cependant, que même un contrôle de température ne semble pas être effectué sur ce que les fans penseraient de diriger une Superleague est tout à fait impardonnable. Les choses sont comme ça depuis un certain temps et donc peu susceptibles de changer, cependant, cela fait longtemps que les processus «démocratiques» du Real Madrid n’étaient pas sous les feux de la rampe autant qu’ils l’ont été ces derniers mois. En plus des contraintes financières du modèle socio-économique, il est peut-être nécessaire de réfléchir à la manière dont le club est géré.

Le Real Madrid ne devrait pas être le seul à faire une introspection. De nombreuses têtes parlantes au cours des deux derniers jours ont précédé la cupidité de la Superligue européenne sur la façon dont le football a toujours été comme ça. Un de trop était étonnamment à l’aise avec ce numéro précédant dimanche et un de trop était heureux de mettre fin à tous les arguments sur la Superleague avec cette déclaration, peut-être comme une consolation silencieuse quand ils ont inévitablement fini par le regarder. Malgré les rappels persistants ennuyeux de la façon dont le jeu a été tordu au cours du siècle dernier, je ne vais pas me cacher du fait que j’étais, au mieux, ignorant du problème ou, au pire, insensible au sort des équipes extérieures. de ma propre.

D’une manière ou d’une autre, ce n’est que lorsque le problème est arrivé dans ma propre cour que j’ai vraiment commencé à me soucier de la façon dont le sport que nous aimons est axé sur l’argent. Je ne peux pas imaginer que je parle pour moi-même dans ce domaine, prends un livre d’histoire et vous remarquerez immédiatement que souvent l’humanité a besoin d’un problème évident pour devenir une sorte de parodie malade d’elle-même avant de ressentir le besoin de l’aborder. Les fans, pour la plupart, ont rejeté l’idée d’une Superleague, mais aider à s’assurer que cela ne se produira pas revient à échapper à la poêle et à sauter dans le feu.

Les forces qui dirigent ce jeu sont obscénément brisées. Ces dernières années, ils sont restés les bras croisés alors que des gens sont morts pour leurs prochains hôtes de la Coupe du monde et, comme ils ont permis des pots-de-vin pour dicter les hôtes précédents, ils permettent au tournoi de se dérouler. Face à une pandémie contagieuse qui a tué 3 millions de personnes et affecté la vie de milliards de personnes, ils insistent toujours sur le fait que les autorités locales mettent en péril le bien-être des supporters en leur permettant de retourner dans les stades cet été pour les championnats d’Europe. être un succès financier. Ils n’offrent aucune représentation ou protection pour les éléments les plus vulnérables de ce sport, permettent aux joueurs de s’exercer au-delà de l’appel du devoir avec presque aucune autorité pour sauvegarder leurs intérêts et continuent de se remplir les poches avec l’argent des fans qui cinglent à peine leur radar.

Même maintenant, après avoir battu la Superleague, l’esprit de fair-play et de méritocratie fait face à une menace immédiate en raison de l’arrivée du modèle suisse pour la Ligue des champions. Ces problèmes ne sont que ceux auxquels un fan de l’un des clubs les plus privilégiés d’Europe peut penser et qui ne font probablement qu’effleurer la surface. Les fans et les joueurs ont découvert leur propre valeur au cours des 48 dernières heures, ils ont leur mot à dire à l’image de ce sport et, s’étant maintenant si véhément opposés à une Superligue, ont l’obligation de continuer à se battre pour les valeurs qui ont été rendues si importantes. les 48 dernières heures.

Quant à Florentino Perez, il a déclaré dimanche / lundi à El Chiringuito que le football était en train de mourir et qu’il avait raison. Peut-être qu’avec un peu de temps pour réfléchir, il pourrait tenter d’aborder cette question d’une manière plus altruiste plutôt que du fantasme alimenté par l’intérêt personnel qu’est la Superligue européenne.