La superstar Conor McGregor domine après des combats classiques contre Khabib Nurmagomedov, Nate Diaz et Dustin Poirier

in

L’UFC est une grosse affaire ces jours-ci et les plus grands combats du MMA ont capturé un public énorme avec des millions de personnes regardant les plus grandes stars.

L’Ultimate Fighting Championship est devenu encore plus célèbre avec l’aide d’un certain Conor ‘The Notorious’ McGregor et il figure sans surprise dans la liste des meilleurs achats de PPV.

GETTY

McGregor est notoire dans les achats UFC PPV

McGregor a contribué à propulser le monde des combats d’élite MMA dans le grand public et il transcende le monde du sport.

Bien que ses performances sur le ring aient pu baisser ces dernières années, personne ne peut douter de son puissant pouvoir d’attraction en matière de nombre d’audience.

En fait, McGregor détient les cinq meilleurs PPV UFC de tous les temps…

5. UFC 246 – McGregor contre Cerrone – 1,3 m

.

Conor McGregor a battu Donald Cerrone en seulement 40 secondes à l’UFC 246

McGregor a battu Donald ‘Cowboy’ Cerrone en seulement 40 secondes dans ce combat très attendu des poids welters.

McGregor a profité d’un coup de pied haut à la mâchoire de Cerrone et l’a suivi d’une combinaison de coups de poing qui a amené son rival à la toile avant que l’arbitre ne le décide en 40 secondes.

4. UFC 202 – Diaz contre McGregor 2 – 1,6 m

. – .

Les styles et les personnalités de McGregor et Diaz se sont parfaitement intégrés à l’UFC 202

Nate Diaz et McGregor se sont battus dans un combat sanglant qui a duré la distance avant que Conor ne prenne le combat par décision.

Les cinq rounds ont vu les deux combattants porter de nombreux coups, combinaisons et renversements.

McGregor a dominé les deux premiers tours et à la fin avait renversé Diaz à trois reprises avant d’être jugé vainqueur.

Le match revanche entre les deux achats de 1,6 million de personnes a permis d’affirmer l’UFC comme un sport bourré d’action en 2016.

3. UFC 257 – Poirier contre McGregor 2 – 1,6 m

.

Poirier a stupéfait ‘The Notorious’ à l’UFC 257 et était 1-1 entre eux

Dustin Poirier a remporté son match revanche avec McGregor au tour 2 par TKO au début de 2021 à l’Etihad Arena.

La star américaine a stupéfié le monde de l’UFC, décrochant une combinaison de coups de poing avant de décrocher des frappes importantes pour abattre McGregor.

Le divertissement du premier match entre les deux combattants et la réaction au match revanche ont aidé à organiser un troisième combat extrêmement intrigant à l’UFC 264.

2. UFC 264 – Poirier contre McGregor 3 – 1,8 m

.

Ça va être un long chemin en arrière pour McGregor

En parlant de cela, Poirier a remporté l’affrontement de la trilogie à l’UFC 264, qui a vu le deuxième plus gros achats de PPV de l’histoire du sport.

McGregor a subi une jambe cassée écoeurante qui a mis fin au combat tôt

Quelques instants seulement après la défaite, McGregor était déjà désireux de mettre en place McGregor contre Poirier 4. En réponse, Poirier admirait ce qu’est un promoteur ‘The Notorious’.

1. UFC 229 – Khabib contre McGregor – 2,2 m

. – .

Khabib a renversé McGregor au deuxième tour dans le meilleur événement d’achat PPV de l’histoire de l’UFC

Il s’agissait de l’événement UFC ultime, de la préparation au combat lui-même, qui a vu un nombre stupéfiant de 2,2 millions d’achats de PPV.

Ces 2,2 m ont été récompensés par un combat spectaculaire dans lequel Khabib a secoué l’UFC en s’imposant au quatrième tour par soumission.

Les fans attendaient avec impatience le plus grand combat de l’histoire de l’UFC et les événements qui l’ont précédé ont clairement eu un effet sur les fans, anciens et nouveaux.

L’UFC 229 a eu lieu en octobre 2018, mais la querelle entre Khabib et McGregor a commencé beaucoup plus loin.

Leur rivalité a explosé lorsqu’ils se sont finalement rencontrés à l’intérieur de l’octogone une nuit que peu n’oublieront jamais.