La superstar de la côte ouest de Dreamville, Cozz, laisse tomber « Fortunate »

Le rappeur basé à Los Angeles Cozz est de retour avec le single élégant « Fortunate », sa première sortie solo depuis 2018. « Fortunate » de Cozz est maintenant disponible chez tous les détaillants numériques.

La piste lunatique et introspective – et la vidéo faiblement éclairée qui l’accompagne – est un retour triomphal et réfléchi de la star signée Dreamville.

Le morceau présente un rythme trap classique avec des basses en plein essor et une ligne de guitare psychédélique qui met parfaitement l’accent sur le flux mélodique et les ad-libs intelligents de Cozz. L’instrumental émotionnel (produit par T-Minus, J. Cole et Ced Breeze) permet à l’homme de montrer ses impressionnantes côtelettes vocales, rappant avec agilité, mais aussi chantant dans un registre aigu passionné et douloureux. Sur la piste, Cozz compte ses bénédictions tout en contextualisant d’où il vient. Il y a une tension inhérente dans sa voix alors qu’il célèbre ses victoires tout en refusant d’oublier toutes les luttes qu’il a traversées pour y arriver.

La vidéo met en vedette Cozz conduisant dans les rues la nuit, s’arrêtant à des endroits significatifs le long du chemin. La scène la plus émouvante, cependant, est celle où Cozz s’approche d’une version enfantine de lui-même au crépuscule et le regarde avec émerveillement, alors que ses barres parcourent les leçons qu’il a apprises.

Cozz s’est depuis longtemps imposé comme un rappeur capable d’écrire des chansons texturées et émotionnelles sur des albums comme Cozz and Effect en 2014 et Effected en 2018. Mais au cours des dernières années, le LA MC s’est également avéré être un collaborateur du jeu, devenant un élément essentiel de Dreamville Records de J. Cole, et leur disque de groupe bien-aimé, Revenge of the Dreamers III.

Sur ce plateau, il gère « LamboTruck » avec Reason et Childish Major, ainsi que « 1993 » avec J. Cole, JID, TerreGang, Buddy et Smino, et plus encore. L’effort étoilé a aidé à consolider le cas de Cozz comme l’un des MC les plus intrigants, et maintenant il est prêt à y parvenir. « Fortuné » porte bien son titre – ses partisans du monde entier ressentent probablement la même chose maintenant qu’il est de retour.

