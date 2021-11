La superstar de la NBA Giannis Antetokounmpo révèle l’incroyable ligne de mode Nike inspirée par UNO

La superstar de la NBA Giannis Antetokounmpo a aidé à développer une collaboration Nike très spéciale avec UNO – un jeu de cartes dont les joueurs de Tottenham sont obsédés.

Le «Greek Freak» a aidé les Milwaukee Bucks à remporter le championnat NBA pour la première fois en 50 ans et a également été nommé MVP de la finale de la saison 2020/21.

Antetokounmpo a aidé les Bucks à remporter le championnat NBA

ONU

La star de la NBA a aidé à concevoir la collection

ONU

La collection célèbre les 50 ans de l’ONU

Antetokounmpo célèbre également un autre demi-siècle, alors que la star lucrative de la NBA s’est associée à Mattel pour marquer le 50e anniversaire de l’ONU.

La collaboration a vu une collection unique de chaussures avec Nike Zoom Freak 3 – la sneaker signature du grec – Air Force 1 et Offline avec des coloris UNO, ainsi que son design personnel.

« Je veux que chaque produit soit authentique et authentique », a déclaré Antetokounmpo. « L’équipe Nike a fait un excellent travail pour donner vie à mes idées, et je pense qu’ils ont créé quelque chose pour chaque fan de Nike, Uno et de basket-ball dans cette collection. »

ONU

Les baskets ont été conçues par la star de la NBA et inspirées par UNO

ONU

La collection complète Nike x UNO conçue par Antetokounmpo

Les vêtements de la collection comprennent un t-shirt et un chapeau en coton, arborant le numéro de la star des Bucks sous la forme des cartes emblématiques de UNO.

La collection sera disponible au cours des prochains mois, tandis que le nouveau deck de la marque Antetokounmpo sera disponible à partir du 11 novembre.

UNO reste aussi populaire que jamais, mais il s’avère que nous l’avons mal joué toutes ces années.

Les fabricants ont récemment révélé que vous ne pouvez pas empiler les cartes +2 et +4 les unes sur les autres.

Ce sera une grande nouvelle pour l’équipe de Tottenham, qui est notoirement obsédée par le jeu de cartes et y joue régulièrement dans le vestiaire.