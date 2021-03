La superstar de la NBA Kevin Durant investit dans Andbox

Kevin Durant et Thirty Five Ventures ont investi dans la principale organisation d’esports de New York, Andbox

La superstar de la NBA Kevin Durant et sa filiale d’investissement Thirty Five Ventures ont investi dans la principale organisation d’esports de New York, Andbox. Durant, qui est un joueur passionné de Call of Duty et de NBA 2K, cherchera à attaquer la notoriété de la marque, à créer du contenu avec Andbox et à créer des produits personnalisés en tant qu’investisseur et partenaire créatif.

«La passion que les fans de sports de New York ont ​​vraiment frappé à la maison avec moi», a déclaré Kevin Durant, double champion et président de Thirty Five Ventures. « Andbox apporte la même énergie aux sports électroniques ici, et c’est quelque chose dont Thirty Five Ventures est très heureux de faire partie. »

Avec Durant rejoignant Andbox, il jouera dans du contenu co-créé tel que jouer aux côtés de certains des meilleurs joueurs professionnels du monde, y compris l’équipe CDL des New York Subliners.

«Il n’y a pas de plus grande scène au monde sur laquelle concourir qu’ici à New York, et c’est ce qui motive des superstars comme Kevin Durant ici et heureusement pour nous, tout comme il l’a fait avec Clayster, un champion consécutif de Call of Duty qui nous a rejoint cette intersaison », a déclaré Farzam Kamel, cofondateur et président d’Andbox. «La région des trois États de New York est le plus grand marché du pays et une plaque tournante mondiale pour pratiquement tout, des sports et des médias à la culture et à la mode des jeunes, mais elle a longtemps été négligée dans l’industrie du jeu vidéo. Nous changeons cela avec Andbox et promettons de continuer à répondre aux attentes des fans de New York et d’élever les sports électroniques de New York sur la scène mondiale.

Pour promouvoir le partenariat, Durant commencera à porter Andbox apparent et à figurer dans le contenu co-créé. Les deux auront également des réunions régulières, travaillant sur le marketing, la communauté et l’habillement. Un investissement aussi important attirera sans aucun doute plus de regards sur Andbox et l’esport dans son ensemble, car la frontière entre l’esport et le sport régulier continue de s’estomper.