Ed Sheeran dit qu’il pourrait enregistrer un album de death metal.

L’auteur-compositeur-interprète de 30 ans, qui est l’un des musiciens les plus titrés de la planète, a évoqué la possibilité d’explorer une voie musicale plus extrême en parlant à The Sun dans la chronique Bizarre de dimanche. Il a déclaré: “J’étais vraiment dans le death metal quand j’étais enfant. J’ai écouté BERCEAU DE LA CROISSANCE et NŒUD COULANT et tout ça. Je ne dis pas que je pourrais jamais entrer dans ce monde. J’ai appris tous ces riffs à la guitare quand j’étais enfant. C’est quelque chose que je n’ai jamais pensé à faire, mais quelque chose que je ne serais pas opposé à créer.”

Sheeran avait déjà touché à une variété de genres, y compris le rock, la danse, le rap et le reggae.

Après Le soleil publié Sheerancommentaires de, BERCEAU DE LA CROISSANCE leader Dani Saleté a posté une capture d’écran d’un article intitulé “Ed Sheeran est ouvert à l’enregistrement d’un album de death metal après avoir passé sa jeunesse à écouter BERCEAU DE LA CROISSANCE” et a écrit dans une légende d’accompagnement, ” Je le croirai quand je le verrai. Un autre gars du Suffolk pourrait finir par être bon. “Le château de Dracula sur la colline” n’importe qui?”

Sheeran précédemment admis à son amour de NŒUD COULANT dans une interview de 2017 avec Essentiel. Parlant de l’inspiration pour son tout nouvel album de l’époque “Diviser”, Ed a dit : « J’ai eu le concept pour ‘Diviser’ depuis 2010. Je voulais que tout l’album soit un peu schizophrène. Mon premier genre de musique dans lequel je me suis mis et qui ne venait pas de mes parents était le rap, le métal, le punk… Je suis allé un jour écouter ‘lowa’ [from] NŒUD COULANT et le lendemain en écoutant Damien Riz‘s ‘O’. C’était tout un changement.”

Comme il s’avère, NŒUD COULANT chanteur Corey Taylor est aussi un Sheeran admirateur, comme il l’a clairement indiqué dans une interview en 2017 avec NME. Parler de Edle succès commercial massif de , Corey a dit à l’époque : « Je suis content pour des gens comme Ed Sheeran – ce gamin a travaillé comme un fou, alors pourquoi ne devrait-il pas obtenir la reconnaissance ? »