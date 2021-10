La superstar de la WWE accueille bébé et révèle des photos de sa naissance à domicile

Félicitations pour Lacey Evans ! La superstar de la WWE a récemment accueilli son deuxième enfant avec son mari Alfonso Estrella-Kadlec. Evans a partagé la nouvelle passionnante avec les fans au cours du week-end, révélant qu’elle avait accueilli sa fille tôt samedi matin via un accouchement à domicile avec son mari et leur première fille, Summer, à ses côtés.

Evans a parlé de l’arrivée de son deuxième enfant sur Instagram, où elle a partagé une série de photos intimes documentant la naissance, la première image étant une photo émouvante montrant le petit Summer offrant son soutien à sa mère. S’ouvrant sur sa décision d’accoucher à la maison plutôt qu’à l’hôpital, Evans a partagé qu’après avoir appris qu’elle attendait, elle et son mari ont découvert qu’en raison des protocoles de sécurité COVID-19, « la famille ne pourrait pas être complètement séparée d’accueillir notre deuxième enfant au monde. » Cela signifie que Summer « ne serait pas du tout autorisé à l’hôpital et mon mari aurait de nombreuses restrictions ». Evans a déclaré qu’elle « ne pouvait pas imaginer que ma petite dame le manque. Je ne pouvais pas imaginer les limites et l’expérience d’accouchement qui nous resteraient. » Et ainsi, elle et son mari ont opté pour un accouchement à domicile, leur paquet de joie arrivant à « 4h20 dans mon fauteuil inclinable » pesant 7 livres et 8 onces. Evans a déclaré que sa fille et son mari étaient « à mes côtés tout le temps ».

« J’ai pu voir sa réaction. J’ai pu regarder son sourire », a poursuivi Evans. « C’était l’une des choses les plus difficiles mais les plus gratifiantes que j’ai jamais faites et elle est parfaite. Je vais faire une sieste maintenant. »

L’arrivée du petit est survenue après qu’Evans se soit retiré de l’aile il y a plusieurs mois. La superstar de la WWE a initialement révélé sa grossesse via un scénario de la WWE qui comprenait également le WWE Hall of Famer Ric Flair. Alors que les fans pensaient initialement que ce n’était rien de plus qu’un scénario, Evans a annoncé plus tard en février qu’elle était en fait enceinte. Lors d’une apparition dans le 100e épisode de The Bellas Podcast, Evans a partagé qu’elle avait appris qu’elle attendait « une semaine jour pour jour avant Elimination Chamber ».

Evans et Estrella-Kadlec ont partagé en juin qu’ils attendaient une fille de la baie, Evans exprimant: « Ma petite dame aura désormais le meilleur coup de pied latéral, le meilleur ami et le meilleur lien qu’une femme puisse demander. Une sœur! » La nouvelle de l’arrivée du petit a été accueillie par des dizaines de messages de félicitations de la part des autres superstars de la WWE d’Evans, dont Sasha Banks, Dana Brooke, Rhea Ripley et bien d’autres.