La superstar de la WWE dit qu’il vient de se marier dans une rare révélation personnelle

Une superstar de la WWE est un homme marié. Ilja Dragunov, qui participe à NXT UK, est allé sur les réseaux sociaux pour publier une photo de lui et de son épouse en train de se marier. Dragunov a révélé que ce couple s’était marié le 17 décembre tout en ajoutant qu’il était « complètement épanoui ».

Dragunov est le champion NXT UK en titre après avoir été WALTER pour le titre à NXT TakeOver 36 en août. Ce fut une énorme victoire pour Dragunov alors que WALTER a conservé le titre pendant 870 jours. La marque a rendu les enregistrements en octobre après une interruption pendant la pandémie de COVID-19, et le premier épisode a vu Dragunov défendre avec succès le titre contre A-Kid, qui a remporté la première NXT UK Heritage Cup, selon Wrestling Inc.

Dans une interview avec ViBe & Wrestling, Dragunov a parlé de sa victoire au championnat contre WALTER. « Le premier match était une version différente d’Ilja Dragunov. C’était donc une version d’Ilja Dragunov qui ne reposait que sur son intensité », a-t-il expliqué, selon Wrestling Inc. « Mais être aussi intense, c’est comme être aveugle en courant dans un mur et ce n’est pas la solution pour être le meilleur au monde comme WALTER, donc j’avais besoin d’être une version plus intelligente d’Ilja Dragunov.

« Et j’ai montré cette progression sur TakeOver ; j’avais un plan de match pour WALTER. Je savais ce qu’il faisait », a ajouté Ilja. « J’ai su prendre le contrôle de lui et lui faire comprendre que je ne vais pas tomber comme la dernière fois. Je l’ai déjà mis dans ses limites la dernière fois, mais cette fois, je l’ai mis dans ses limites en étant intense et intelligent. »

Dragunov a également parlé de vouloir affronter Bobby Lashley qui était le champion de la WWE à l’époque. « Je pense que Bobby Lashley serait une excellente compétition », a-t-il déclaré. « C’est quelque chose qui correspondrait à ma volonté, à mon intensité, et c’est quelque chose que je pense que les gens seraient très intéressés de le voir parce que c’est une chose de pouvoir. Le pouvoir évident de Bobby Lashley et le pouvoir de ma volonté et mon endurance. »

Dragunov, 28 ans, a rejoint NXT UK en 2019 après avoir passé du temps sur le circuit indépendant européen. Il est le premier champion né en Russie de l’histoire de la WWE et le premier lutteur masculin non-kayfabe né en Russie à concourir dans l’entreprise.