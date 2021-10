La superstar de la WWE Rey Mysterio dit que son fils Dominik sera un meilleur lutteur

Lire du contenu vidéo

TMZSports.com

Rey Mysterio est une légende de la WWE … mais il ne sera pas considéré comme le meilleur lutteur de la famille, car le champion du Grand Chelem raconte TMZ Sports son fils, Dominik Mysterio, sera en fait meilleur que lui !

Nous avons parlé au lutteur de 46 ans avant la 30e saison de Raw, diffusée lundi soir, et nous avons posé des questions sur l’ascension de son fils WWE Superstar comme l’un des meilleurs lutteurs du monde.

« Je l’ai dit à mon fils depuis le début, tu vas être meilleur que ton vieux et je n’arrête pas de lui dire ça encore et encore », dit Rey.

« J’ai hâte qu’il devienne son propre homme, même si d’une certaine manière il l’est déjà et pour moi, c’est difficile en tant que père de le laisser partir et voler tout seul, mais je crois vraiment en mon cœur, et je ne dis pas ça juste pour qu’il puisse le marquer dans sa tête, mais il sera meilleur que son vieil homme. »

C’est dire BEAUCOUP… Rey a été champion du monde des poids lourds, 3 fois, champion Cruiserweight, 3 fois, champion intercontinental, deux fois… parmi un tas d’autres championnats.

En parlant de titres, Rey et Dominik ont ​​en fait remporté le titre par équipe ensemble… une première pour un père et son fils.

Nous avons demandé à Mysterio où se situait le moment dans sa carrière de réalisations impressionnantes … et ce fut clairement un moment inoubliable.

« Top trois, sans aucun doute! »

Et, comprenez ça… Rey dit que le succès de son fils l’a en fait motivé à continuer à botter les fesses dans le cercle carré à mesure qu’il vieillit.

« Cela me motive, cela m’inspire à continuer à faire ce que je fais parce que je vois le coup d’envoi de mon fils! »