La superstar de la WWE, Roman Reigns, a une réponse hilarante et audacieuse aux rumeurs de The Rock et John Cena

Internet de lutte est toujours noyé dans les rumeurs de grands noms faisant un retour présumé, mais les vagues sont particulièrement féroces en ce moment avec des spéculations sur John Cena, Dwayne “The Rock” Johnson et Brock Lesnar. En fait, le scuttlebutt est devenu si fort qu’il a atteint les oreilles du champion universel de la WWE, Roman Reigns. Fidèle à son personnage, The Tribal Chief a lancé un avertissement sévère contre le départ d’Hollywood à la fois pour Cena et The Rock, mais maintenant ses paroles en laissent beaucoup, moi y compris, en se demandant s’il se passe quelque chose de plus grand.