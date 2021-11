La superstar de la WWE Seth Rollins attaquée par un fan lors de Monday Night Raw

Seth Rollins a de nouveau eu un appel très serré avec un fan, bien qu’un peu trop près pour le confort cette fois-ci. Pendant un moment, alors que Rollins montait la rampe pendant le suivi du Barclays Center de Survivor Series, quelqu’un dans la foule l’a chargé.

Rollins a fini par être abordé alors que les caméras coupaient, la sécurité s’étant rapidement précipitée pour faire sortir le ventilateur. La foule peut être entendue scander « fk him up » alors que la sécurité l’assaille, montrant que certains aspects de l’ancien temps de la lutte professionnelle sont toujours vivants, pour le meilleur ou pour le pire.

Un fan a taclé Seth Rollins alors qu’il marchait dans les coulisses. #WWERaw pic.twitter.com/zlmKL5EOzC – Justin J. Lopez (@stellar_jl319) 23 novembre 2021

Rollins a eu une rencontre rapprochée avec un fan quelques années auparavant, avant un match avec John Cena et New Day. Ce moment était un peu moins violent, mais la WWE a eu beaucoup d’appels rapprochés ces dernières années. Le plus choquant et le plus médiatisé était probablement l’attaque contre Bret Hart lors des intronisations au Temple de la renommée de la WWE en 2019.

Rien de tout cela ne se compare aux incidents de lutte du passé. Les émissions avec la WWF, la WCW et la ECW ont toujours été mises en évidence par l’interaction des fans avec une variété injustifiée. Hulk Hogan et la nWo seraient toujours bombardés d’ordures, Terry Funk et Mick Foley ont lancé un flot de chaises jetées sur le ring et d’innombrables superstars ont dû battre les fans alors qu’ils entraient sur le ring à la télévision en direct.

Cela se développe…