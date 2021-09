La superstar du cinéma malayalam, Dulquer Salmaan, reçoit le “Golden Visa” des Emirats Arabes Unis, vérifiez les détails

(Crédit : Instagram/dqsalmaan)

L’acteur et star de cinéma malayalam Dulquer Salmaan est le dernier venu à avoir reçu le très convoité «visa d’or» des Émirats arabes unis. Avant Salmaan, le gouvernement des Émirats arabes unis avait attribué le « visa d’or » à son père et acteur Mammootty et Mohanlal de l’industrie cinématographique malayalam. Considéré comme une marque d’honneur décernée par le gouvernement des Émirats arabes unis à quelques personnes extrêmement talentueuses et polyvalentes, le Golden Visa facilite le séjour sans tracas de ces personnes aux Émirats arabes unis pour le travail, les loisirs, les études et à d’autres fins, a rapporté l’Indian Express. L’initiative du gouvernement des Émirats arabes unis vise à assurer la présence d’individus talentueux et proliférants dans le pays et à aider à développer et à diversifier l’économie des Émirats arabes unis par le biais de collaborations, d’associations et d’orientations.

Le gouvernement des Émirats arabes unis a également décerné cet honneur à un certain nombre d’acteurs et de producteurs de cinéma hindi, notamment les acteurs Sanjay Dutt, Suniel Shetty, Arjun Kapoor, le producteur Boney Kapoor et sa famille, dont ses filles Janhvi, Anshula et Khushi.

S’adressant à Twitter pour exprimer sa joie d’avoir été récompensé par le “Golden Visa”, Salmaan a écrit qu’il était privilégié et honoré de recevoir le “Golden Visa” de Son Excellence Saood Abdul Aziz. Il a également déclaré qu’il avait entendu tous les plans futurs du gouvernement d’Abou Dhabi et des autorités des Émirats arabes unis pour promouvoir le cinéma et le théâtre dans le pays. Il a en outre déclaré qu’il avait hâte de passer plus de temps dans le pays pour son tournage et ses productions.

Le gouvernement des Émirats arabes unis avait approuvé le programme «Golden Visa» en novembre de l’année dernière en vertu duquel un permis de séjour est accordé à des personnes sélectionnées pour une période de 10 ans. Cette décision visait à garder les esprits talentueux et grands du pays. Outre les acteurs et les professionnels de la fraternité cinématographique, le Golden Visa est également délivré aux investisseurs, entrepreneurs, professionnels de la santé et particuliers qui ont excellé dans le domaine de la science et de la technologie.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.