La superstar du MMA Valentina Shevchenko félicite BRAVE CF pour son offre de classe mondiale

Les plus grands noms du sport et du divertissement ont assisté à l’historique BRAVE CF 51: THE FUTURE IS HERE à Minsk, en Biélorussie, le vendredi 4 juin dernier, et l’un d’entre eux qui a vu l’événement dans la cage était la superstar des arts martiaux Mixed (MMA) Valentina Chevtchenko.

Considérée comme la numéro un des poids mouches féminins dans le monde aujourd’hui, la native de Bichkek, 33 ans, participe à ce sport depuis près de deux décennies et possède une vaste expérience de diverses promotions sur son curriculum vitae.

Shevchenko, qui a été personnellement invité par l’organisation basée à Bahreïn à être l’un des invités d’honneur de cette soirée aux côtés de l’acteur brésilien Caio Castro et de la légende du football Alexander Hleb, a salué le travail du BRAVE CF dans la production et la promotion des athlètes lors de son premier événement sur le sol biélorusse. .

“Je pense que c’est très bien”, a-t-il déclaré. «Ils ont bien fait de montrer non seulement le combat lui-même, mais aussi le côté différent des combattants. C’est l’un des aspects les plus négligés dans la préparation du combat, car il résonne avec le sentiment et leur esprit avant le combat », a déclaré Shevchenko.

« C’est très important car le sport professionnel n’est pas seulement une question de technique, mais aussi de charisme du combattant et de son caractère. Des événements parallèles tels que des conférences de presse et des entraînements ouverts aident à découvrir les personnalités des combattants », a ajouté Shevchenko.

En examinant de près le fonctionnement de l’entreprise pendant la semaine de vacances, Shevchenko a souligné plusieurs caractéristiques qui distinguent BRAVE CF de ses concurrents.

«Je pense que la chose la plus importante est l’esprit sportif. J’ai adoré voir le respect et être définitivement un exemple d’une bonne organisation », a déclaré la championne des poids mouches de l’UFC.

« Tout est dans les détails. Si cela fonctionne comme sur des roulettes, alors vous pouvez voir que c’est une bonne organisation. Et pour que je sois ici pendant quatre à cinq jours, je peux dire qu’ils ont très bien fonctionné », a-t-il poursuivi.

Les stars de BRAVE CF 51: THE FUTURE IS HERE ont offert un show impressionnant vendredi dernier, mettant en avant le cœur, la détermination et l’esprit guerrier.

Il y a eu des performances passionnantes du début à la fin, ce qui a fait de l’émission susmentionnée l’une des cartes MMA les plus divertissantes de 2021.

Le héros biélorusse de la ville natale Denis Maher a gardé son record professionnel immaculé indemne en autorisant une victoire par arrêt au premier tour contre le Kazakhstan invaincu Rinat Sagyntay pour prolonger sa remarquable séquence de victoires consécutives à huit combats.

Pendant ce temps, l’Anglais Sam “The Future” Patterson a augmenté sa valeur dans la division des poids légers empilés du BRAVE CF en évinçant le Français Ylies “Tupek” Djiroun par décision unanime.

D’un autre côté, le compatriote de Maher, Vadim Kutsyi, a renversé toute la classe des super-welters en battant son compatriote recrue Daniyar « Doni » Abdibaev du Kirghizistan par décision unanime.