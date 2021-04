La superstar du PSG Kylian Mbappe surpasse Thierry Henry avec une masterclass de la Ligue des champions pour blitzer le Bayern Munich

Kylian Mbappe a dépassé le record de buts de la phase à élimination directe de Thierry Henry en Ligue des champions alors qu’il brillait pour le Paris Saint-Germain lors de sa victoire 3-2 contre le Bayern Munich.

Les champions en titre ont été stupéfaits alors que les conditions glaciales se sont emparées de la Bavière et ont produit un torrent de neige, mais l’international français est bien habitué au froid car il a de la glace qui coule dans ses veines.

.

Kylian Mbappe a marqué deux fois pour que le PSG quitte le Bayern Munich au bord du gouffre

Mbappe avait le ballon au fond des filets après seulement trois minutes lorsque Neymar a joué le joueur de 22 ans sans faute sur Manuel Neuer et il a envoyé le ballon à l’international allemand.

Le vétéran ne pouvait pas faire grand-chose pour arrêter le deuxième du Parisien alors que Neymar était de nouveau devenu fournisseur alors qu’il récoltait un mauvais dégagement dans un coin et dérivait une passe de 25 verges sur le chemin du défenseur et il a fait preuve d’un calme incroyable pour marquer.

Pourtant, les géants allemands sont rois d’Europe et ont réagi juste avant la fin d’une première mi-temps à bout de souffle quand Eric Chupo-Moting (anciennement de Stoke City) a propulsé une tête devant Keylor Navas après un bon travail de Christian Pavard.

Hansi Flick a fait des changements avant la pause et ils ont payé des dividendes juste avant l’heure de jeu alors que Joshua Kimmich a fouetté un délicieux coup franc vers le poteau le plus proche et que Thomas Muller a détourné Navas.

.

Thomas Muller a bondi le plus haut pour faire reculer le PSG après avoir pris une avance de deux buts

La formation bavaroise n’avait absolument aucun intérêt à se contenter d’un déficit d’un but et cela s’est avéré coûteux car Angel Di Maria a libéré le garçon émerveillé à l’avant, qui a affronté Jerome Boateng avant de tirer à nouveau devant Neuer.

Le doublé de Mbappe signifie qu’il a maintenant dépassé celui de Thierry Henry en termes de buts à élimination directe en Ligue des champions avec son 13e en seulement quatre ans, laissant la formation de Ligue 1 sous le contrôle total.

Mauricio Pochettino a fait l’objet de critiques intenses après avoir mené la force la plus dominante du football français à huit défaites déjà cette saison, mais il semble que l’Europe soit là où ils sont à leur meilleur.

Plus à venir…