La superstar du R&B Ne-Yo abandonne “What If” sur le dancefloor

Ne-Yo a sorti son premier nouveau single de 2021, “What If”. Le pétillant du dancefloor trouve Ne-Yo se remémorant un amour perdu et se demandant ce qui se serait passé s’ils ne s’étaient pas séparés.

Le triple gagnant du GRAMMY® a enregistré « What If » à Londres avec les producteurs Ebenezer et Magnus Klausen. Curtis “Sauce” Wilson a produit les voix.

NE-YO se produit avec une troupe de danseurs dans la vidéo en noir et blanc saisissante de “What If”, qui a été réalisée en partenariat avec Shutterstock.

« En tant que lauréat de plusieurs GRAMMY Award et l’un des artistes les plus célèbres de cette génération, Shutterstock était ravi d’être le partenaire photographique en coulisses pour le clip vidéo « What If » de Ne-Yo », a déclaré Candice Murray, vice-présidente de la rédaction. chez Shutterstock.

« En plus des images des coulisses, Shutterstock a également fourni des effets visuels et spéciaux à partir de notre solide bibliothèque de plus de 400 millions d’actifs visuels. Nous souhaitons à Ne-Yo plein succès pour cette sortie de vidéoclip, et nous nous réjouissons de notre collaboration continue. »

“What If” fait suite à la collaboration de Ne-Yo en 2020 avec Jeremih, “U 2 Luv.” Au cours de sa carrière à ce jour, Ne-Yo a vendu au total plus de 20 millions d’albums ajustés dans le monde. Il a remporté trois prix GRAMMY et a été honoré avec un total de 14 nominations.

Son premier single, “So Sick” de 2005, a atteint la première place du Billboard Hot 100 et a été certifié quadruple platine. Depuis lors, il a accumulé une collection de singles à succès – dont «Sexy Love», «Closer», «Because of You», «Miss Independent» et «Push Back» avec Bebe Rexha et Stefflon Don. Trois de ses albums sont entrés au premier rang du palmarès des meilleurs albums actuels de SoundScan.

Il y a 15 ans, en février, le phénomène R&B Ne-Yo est passé du statut d’auteur-compositeur en demande à celui d’artiste d’enregistrement à succès, avec la sortie de son premier album, In My Own Words. UMe et Def Jam rééditent une édition numérique de luxe de l’album le 26 février, avec six morceaux inédits.

Parmi les morceaux nouvellement ajoutés, il y a deux nouvelles interprétations acoustiques des singles “So Sick” et “Sexy Love”, qui ont tous deux été enregistrés à The Compound à Atlanta.

