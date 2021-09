La superstar du tennis Naomi Osaka dit que Dogecoin a stimulé son intérêt pour l’investissement dans les crypto-monnaies

in

Naomi Osaka, l’une des meilleures joueuses de tennis professionnelles au Japon, se lance presque dans les crypto-monnaies.

Dans une récente interview avec Bloomberg, Osaka, la quadruple championne de tennis individuelle du Grand Chelem, a révélé qu’elle envisageait d’investir dans les crypto-monnaies et a déclaré que Dogecoin avait piqué son intérêt.

Osaka a déjà dominé le monde des sports de tennis, remportant quatre titres individuels du Grand Chelem au cours des trois dernières années et réalisant les meilleures joueuses de tennis du monde. Vous recherchez maintenant potentiellement le succès dans une autre industrie qui investit dans les crypto-monnaies, grâce aux performances commerciales de la crypto-monnaie Dogecoin meme.

La joueuse de tennis de haut niveau a déclaré que bien que son agent lui ait proposé l’idée d’investir dans des crypto-monnaies, elle avait déjà remarqué des informations tendance sur le buzz des médias sociaux autour de Dogecoin.

« En fait, je parlais à mon agent de crypto-monnaies ; Je sais que tout s’agrandit en ligne. Je me souviens avoir lu sur Dogecoin… quelque chose de nouveau et d’intéressant va émerger ».

Osaka a déjà fait un pas dans le secteur de la cryptographie grâce aux objets de collection NFT. En avril, Osaka a sorti une collection NFT one-of-one de six pièces en collaboration avec sa sœur, Mari Osaka, une joueuse de tennis professionnelle à la retraite.

Osaka a publié les objets de collection nouvellement signés sur la plate-forme Autograph de Tom Brady et ils se sont vendus collectivement pour près de 600 000 $. Un NFT vendu pour 200 200 $, le montant d’achat le plus élevé, qui est récemment le plus cher vendu par un joueur de tennis professionnel.

Pourquoi investir dans Doge ?

Sous l’impulsion d’Elon Musk et de Reddit, le prix du Dogecoin est en hausse de 5 700 % à 27 cents la pièce cette année, mais reste 60 % inférieur à un pic d’environ 70 cents atteint en mai, selon les données de CoinDesk. Sur les principales bourses de crypto-monnaie, les volumes de transactions Dogecoin ont grimpé à près de 1 milliard de dollars en une journée au deuxième trimestre, selon les données de Coinbase Global.

De tels rendements sont difficiles à ignorer, et de nombreux investisseurs se démènent pour prendre le train de la cryptographie pour plus de richesses. Certains investisseurs peuvent gagner de l’argent avec le dogecoin, en particulier ceux qui ont de l’argent supplémentaire et sont prêts à investir dans le jeton crypto meme.

Inspirés par le PDG de Tesla, Elon Musk, de nombreux investisseurs sont devenus millionnaires après avoir investi dans Dogecoin.

Source de l’image : Shutterstock