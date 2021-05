La “ superstar ” Fran Kirby était autrefois appelée “ mini-Messi ” de l’Angleterre, mais l’héroïne de Chelsea a sa propre histoire inspirante avant la finale de la Ligue des champions féminine

Si Chelsea Women remporte son tout premier titre en Ligue des champions dimanche, ce sera grâce à une personne autant qu’à toute autre: Fran Kirby.

Avec 25 buts en 29 matches cette saison, il n’est pas étonnant qu’elle ait été comparée à la superstar masculine Lionel Messi par l’ancien entraîneur des femmes anglaises Mark Sampson.

.

Les buts de Kirby ont guidé Chelsea Women vers la finale de la Ligue des champions

Mais l’héroïne de Chelsea, qui vient d’être nommée Joueuse de la saison FWA, a sa propre histoire avant l’énorme finale de ce week-end.

Kirby est le meilleur buteur de tous les temps du club après six ans dans l’ouest de Londres, remportant tout ce qui était en vue, à l’exception de la compétition d’élite européenne.

Comme le manager des Blues Emma Hayes, victoire sur Barcelone dimanche soir, en direct sur talkSPORT, cimenterait sa place dans les livres d’histoire de Chelsea.

.

Kirby et co. ont déjà terminé la WSL et la Coupe de la Ligue

Elle est la meilleure buteuse conjointe de la Ligue des champions féminine cette saison, dans ce qui doit être considéré comme sa meilleure campagne au club jusqu’à présent – mais il y a moins d’un an, il y avait des craintes qu’elle ne rejoue plus jamais.

Entre novembre 2019 et août 2020, Kirby n’a pas joué une seule minute en raison d’une péricardite.

Et pour l’ancienne coéquipière de Chelsea Eni Aluko, Kirby est une inspiration à part entière.

Aluko a déclaré à talkSPORT.com: «Je suis un grand fan de Fran Kirby. Je me souviens en 2015 lorsque Fran a signé et que tout le monde voulait sa signature.

. – .

Aluko a passé six ans à Chelsea, jouant avec Kirby entre 2015 et 2018

«Elle jouait dans la ligue ci-dessous pour Reading et était entrée dans l’équipe d’Angleterre et avait marqué pour l’Angleterre dans la ligue ci-dessous.

«Et j’étais comme ‘cette fille est une superstar’. Je me souviens avoir été dans le camp d’Angleterre et avoir pensé: “ Je vais juste lui demander si elle est intéressée à venir à Chelsea ”.

«Elle a dit d’un air penaud ‘Ouais, ouais, ça va arriver’. J’étais tellement heureux d’avoir eu la chance de jouer avec un autre grand joueur et nous sommes devenus meilleurs et plus forts.

«Depuis, elle a été si cohérente. De toute évidence, il a été confronté à de nombreuses blessures et maladies, mais a été si cohérente dans son impact sur l’équipe de Chelsea en termes de buts et de passes décisives.

.

Kirby a dû surmonter une grave infection l’année dernière

«Pour moi, Fran a fait la différence. Quand elle n’a pas joué, d’autres se sont intensifiés comme Beth England et leur font honneur, mais ce qui rend ce partenariat avec Fran Kirby et Sam Kerr si puissant, c’est la polyvalence de Fran Kirby, ses contributions, ses aides et ses objectifs et sa passion pour son équipe. . »

Sur Kirby étant étiqueté «mini-Messi», Aluko a déclaré: «Parfois, les comparaisons peuvent être un peu paresseuses. C’est un énorme compliment d’être nommé dans le même souffle que Messi, mais Fran Kirby est Fran Kirby. Son histoire est unique. Son parcours est unique et son parcours est inspirant.

«Même Messi n’a pas nécessairement ce genre d’histoire. Fran est Fran et je suis une grande fan et elle est une de mes amies et aime qu’elle réussisse bien.

Présentée par Faye Carruthers, avec les commentaires de Sam Matterface, Fara Williams et Courtney Sweetman-Kirk, la finale de la Ligue des champions féminine 2021 est en direct sur talkSPORT à partir de 20h le 16 mai