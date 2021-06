La superstar portugaise Cristiano Ronaldo remercie Ali Daei après que la légende iranienne l’a félicité pour avoir égalé le record de buts de longue date

in

Cristiano Ronaldo a remercié Ali Daei après que la légende iranienne l’a félicité pour avoir égalé son record de buts dans le football international.

Le phénomène du football a égalé le record de longue date de Daei après avoir inscrit deux pénalités dans le thriller 2-2 du Portugal avec la France à l’Euro 2020.

Ronaldo a battu des dizaines de records au cours de son illustre carrière et un autre gros a été battu mercredi soir

.

Attaquant, Dae a été capitaine de l’équipe nationale iranienne de football entre 2000 et 2006,

Le doublé de la star de la Juventus l’a porté à 109 buts sur la scène internationale.

Ses 50 premiers buts ont été marqués en 114 sélections, marquant 59 en 64 depuis son deuxième demi-siècle à un but par match. Son total de 178 matchs pour atteindre son total record se compare à 149 pour Daei.

Daei a félicité Ronaldo sur Instagram, se disant “honoré” que son record passe à un “grand champion de football”.

“Félicitations à @cristiano qui est maintenant à un but de battre le record international de buts marqués chez les hommes”, a déclaré Daei.

“Je suis honoré que cette réalisation remarquable appartienne à Ronaldo – grand champion de football et humaniste attentionné qui inspire et impacte des vies à travers le monde.”

Et la superstar de la Juventus a répondu en écrivant : « Les vrais champions restent des champions pour toujours.

« Je suis très fier de lire des mots si gentils de la part d’une énorme idole comme vous. Merci, Ali Daei.

Ronaldo n’a besoin que d’un but de plus pour être seul en termes de buts internationaux

Ronaldo et Daei sont loin des prochains joueurs sur la liste de tous les temps – les données historiques peuvent être inégales, mais la réputée Rec Sports Soccer Statistics Foundation (RSSSF) répertorie l’ancien international malais Mohammed Mokhtar Dahari à la troisième place sur 89, suivi de Hongrie grand Ferenc Puskas sur 84.

Les campagnes de qualification du Portugal pour les Coupes du monde et les Championnats d’Europe ont représenté plus de la moitié des buts de Ronaldo, avec 31 en éliminatoires de l’Euro et le même nombre en préliminaires de la Coupe du monde après avoir marqué contre le Luxembourg en mars.

Il en compte 14 en phase finale du Championnat d’Europe, dont trois lorsque le Portugal a remporté le tournoi 2016 en France et cinq en phase de groupes cet été.

Son triplé contre l’Espagne l’a aidé à marquer quatre buts lors de la Coupe du monde 2018 et sept au total lors de ses apparitions dans le tournoi, après que ses trois précédentes Coupes du monde ne lui aient rapporté qu’un seul but chacun – contre l’Iran en 2006, la Corée du Nord en 2010 et le Ghana. en 2014.

Ronaldo a cinq campagnes en deux dans la Ligue des Nations et a marqué deux fois lors de la Coupe des Confédérations 2017, ses 19 buts internationaux restants étant inscrits en matchs amicaux.