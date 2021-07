Vous pourriez penser que l’ancien champion de la WWE Drew McIntyre n’a peur de rien. Mais vous verrez rapidement l’intrépidité du lutteur écossais de 36 ans, d’une taille impressionnante, disparaître alors qu’il entre dans l’eau pour faire face à un prédateur au sommet souvent incompris (Et non, nous ne parlons pas de Randy Orton).

Préparons-nous à Shark Rumble !

Dans le cadre des festivités de la semaine des requins de Discovery Channel et Discovery +, cette émission spéciale suit McIntyre alors qu’il se rapproche des requins aux côtés de l’hôte et biologiste marin, Luke Tipple. McIntyre ne sera pas dans le ThunderDome ou dans les arènes auxquelles la superstar de Raw est habituée, mais plutôt au Georgia Aquarium, qui abrite l’une des plus grandes expositions aquatiques au monde. Avant la première, nous nous sommes assis avec l’artiste pour réfléchir à l’expérience mémorable.

Il y a tellement de célébrités qui sont apparues dans les émissions de Shark Week au fil des ans. Comment est né le vôtre ?

Drew McIntyre : La conversation initiale a commencé [from] mon émission sur Peacock intitulée Drew & A où j’ai parlé avec Paul de Gelder et Ocean Ramsey. Ils sont des habitués de la Shark Week et des experts du monde des requins. Ils m’ont appris à quel point les requins sont en danger. [Humans] tuez une centaine de millions de requins par an, dont 70 millions rien que pour une foutue soupe. C’est assez horrible. Je ne crois pas que les gens réalisent à quel point les requins sont importants pour maintenir l’équilibre de l’écosystème. Je voulais vraiment faire ce que je pouvais pour diffuser un message positif.

Avez-vous eu des interactions avec des requins pendant votre séjour en Floride ?

Jamais. Quand je dis que j’ai peur des requins, je le pense vraiment. J’ai peur de l’eau et de l’inconnu. Je n’ai jamais nagé dans l’océan au-delà de ma taille où je peux voir l’eau. J’ai fait des cauchemars au sujet d’être mangé par des requins ou d’être attaqué par des choses dans l’océan. C’est une véritable peur que j’ai de vouloir montrer à la caméra. J’ai cette peur irrationnelle, mais je veux la surmonter parce que je connais les faits et je sais [the sharks] besoin de notre aide. Je les ai trouvés comme des créatures incroyables. La prochaine fois que la WWE sera en Afrique du Sud ou en Australie pour une tournée, je serai dans l’eau et dans la cage avec les grands blancs.

Y a-t-il quelque chose que vous ayez fait pour vous préparer avant d’affronter votre peur dans cette spéciale ?

J’ai pensé à tout le reste jusqu’à ce jour. J’étais excité à ce sujet, mais je ne voulais pas trop y penser. J’ai beaucoup appris et j’ai pu passer la journée à l’aquarium. J’ai pu nourrir des requins baleines et traîner avec les lions de mer. Puis, avant qu’ils ne m’envoient dans la cage, j’ai eu un appel rapide avec la femme [Kaitlyn Galloway] qui m’a donné un discours pour m’exciter, qui sera présenté dans le spécial. Je devais y rester 20 minutes. J’ai fini par être là-bas pendant 40 ans. Le temps est passé si vite. J’ai été époustouflé de les voir de près à quel point ils sont incroyables.

Comment était-ce de travailler avec Luke ?

Luke était très compétent. J’étais comme un gamin à l’école qui lève la main toutes les deux secondes. Heureusement, il a cette passion où il répond à toutes les questions.

Y a-t-il d’autres peurs que vous voulez vaincre maintenant que vous avez affronté celle-ci ?

Je n’essaie pas de les surmonter, mais j’ai peur des araignées et des insectes. La prochaine chose que vous savez, je serai dans une autre émission avec des araignées ou des serpents mortels. J’ai déménagé d’Écosse en Floride à l’âge de 22 ans. D’où je viens, il n’y a rien de vraiment mortel à part peut-être [snakes]. Depuis que j’ai quitté la Floride, je suppose que tout est dangereux et toxique.

Prêt à regarder @LukeTipple et moi nager avec les requins au @GeorgiaAquarium ? Ma nouvelle émission @SharkWeek, Shark Rumble, est diffusée sur @discoveryplus à partir du 11 juillet ! #SharkWeek pic.twitter.com/0usvXyED06 – Drew McIntyre (@DMcIntyreWWE) 25 juin 2021

La WWE reprendra la route plus tard ce mois-ci. Êtes-vous prêt à reprendre le chemin du voyage ?

J’essaie de ne pas penser trop loin. Nous traversons maintenant les dernières semaines à l’intérieur du ThunderDome, la construction du match de classement Money in the Bank. WrestleMania était un peu taquin au cours de ces deux nuits. Si vous regardez mon entrée, vous pouvez voir sur mon visage à quel point c’était émouvant pour moi. Vous pouvez voir des gens dans la foule pleurer littéralement. Cela m’a coupé le souffle alors que je marchais là-bas. C’était un rappel pour nous que nos fans sont les superstars n°1. Être sur la route tous les soirs va être comme un mini-WrestleMania. Chaque nuit apportera une atmosphère différente, jusqu’à SummerSlam, qui ressemble au WrestleMania de cette année.

Quand vous entrez dans Money in the Bank, qu’est-ce que ça fait de passer du traqué au chasseur ?

Ça fait toujours bizarre de ne pas être un champion. Je l’ai gagné devant personne, passant de pas de fans à fans virtuels dans le ThunderDome. Représenter l’entreprise dans ces moments difficiles de l’année dernière était formidable, mais l’objectif était de se présenter en tant que champion de la WWE devant les fans. Le perdre juste à la ligne d’arrivée avant WrestleMania a définitivement montré une autre facette de mon personnage et comment il a géré l’adversité. Cela m’a rendu plus accessible. Money in the Bank et le ladder match sont ma toute dernière opportunité. Je dois gagner, ou je ne sais pas ce qui va se passer ensuite pour Drew McIntrye.

Vous avez été tout à fait le conteur dans vos dernières promotions. Quelle est l’inspiration derrière ceux-ci?

Cela revient aux fans de savoir que je suis un botteur de fesses. Il y a cette ligne très droite. Cela montre quelque chose qui est un peu là-bas. Je raconte ces histoires folles et je pars sur des tangentes folles. Je vais montrer une autre facette. Je plaisante en coulisses en disant que je n’ai jamais l’intention de raconter ces histoires folles. Puis j’entre dans la chambre de Matt Riddle, et il brûle une sorte d’encens. Je discute avec lui pendant 10 minutes, et je sors, et j’ai vraiment faim, et j’ai ces histoires folles qui sortent. Je ne sais pas pourquoi.

Maintenant que vous avez expérimenté les deux, comment les eaux infestées de requins de la WWE se comparent-elles aux eaux infestées de requins réelles ?

Les requins dans l’eau ne sont pas de quoi s’inquiéter. Bien qu’à la WWE, il fut un temps où il y avait beaucoup de coups dans le dos et de penser à vous-même. De nos jours, les mentalités sont très différentes. J’ai regardé l’évolution de tout ça. Tout le monde veut être le meilleur à tous les niveaux.

Si et quand vous gagnez le contrat Money in the Bank, sur qui cherchez-vous à encaisser ?

Gagner le match de classement Money in the Bank ouvre de nombreuses possibilités. Le « chef de table » [Roman Reigns] traverse tout le monde. Karrion Kross domine dans NXT. Puis-je l’encaisser sur Bobby Lashley ? Il y a beaucoup de questions. Tout d’abord, je dois gagner le gros.

Shark Rumble, 11 juillet Découverte+

WWE Money in the Bank, 18 juillet, 7/6c, Peacock et Pay-Per-View