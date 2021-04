La supervision de l’appareil est essentielle pour faire fonctionner un déploiement Apple

Apple @ Work vous est proposé par Kandji, la solution MDM conçue exclusivement pour les organisations fonctionnant sous Apple. Kandji est une plate-forme moderne basée sur le cloud pour gérer et sécuriser de manière centralisée vos appareils Mac, iPhone, iPad et Apple TV, ce qui permet aux équipes informatiques d’économiser d’innombrables heures de travail manuel grâce à des fonctionnalités telles que des modèles de conformité en un clic et plus de 150 automatisations prédéfinies, applications et workflows. Demande d’accès.

La supervision sur macOS, iPadOS et iOS est l’une des décisions les plus fondamentales que vous puissiez prendre lors de la planification de votre entreprise ou des déploiements de la maternelle à la 12e année. Contrairement à la plupart des aspects de votre déploiement Apple, si vous vous trompez sur des appareils supervisés sur le front-end, il est difficile et chronophage de récupérer après coup. Plongeons-nous dans la supervision des appareils avec Apple et comment en tirer parti pour aider votre déploiement à réussir.

À propos d’Apple @ Work: Bradley Chambers gère un réseau informatique d’entreprise depuis 2009. Grâce à son expérience du déploiement et de la gestion de pare-feu, de commutateurs, d’un système de gestion d’appareils mobiles, d’une connexion Wi-Fi professionnelle, de centaines de Mac et de centaines d’iPad, Bradley mettra en évidence les moyens par lesquels Les responsables informatiques d’Apple déploient des appareils Apple, créent des réseaux pour les prendre en charge, forment les utilisateurs, des histoires issues des tranchées de la gestion informatique et des façons dont Apple pourrait améliorer ses produits pour les services informatiques.

La supervision permet aux écoles et aux entreprises de mieux contrôler les appareils Apple qu’elles utilisent dans leur organisation. Une fois que vous avez supervisé un appareil, vous aurez un contrôle beaucoup plus grand sur un appareil que vous n’en auriez généralement.

Qu’est-ce que la supervision permet sur iOS?

Au fil des ans, Apple a introduit diverses nouvelles charges utiles de gestion des appareils mobiles. Certains des plus courants sont:

Autoriser la session temporaire de l’iPad partagé Ajouter des amis Game Center Installer des applications à l’aide de l’App Store Safari Remplir automatiquement Utiliser Safari iTunes Store Autoriser les connexions de lecteur réseau Autoriser les connexions de périphériques USB Forcer le Wi-Fi activé Autoriser Localiser mon appareil Filtre anti-blasphème Siri Supprimer des applications Désactiver iMessage Désactiver l’application unique autonome Apple Books Mode Effacer tout le contenu et les paramètres Désactiver les podcasts Apple Désactiver AirDrop Modifier les restrictions ou les paramètres d’heure d’écran Modifier le fond d’écran Modifier le nom de l’appareil Coupler avec Apple Watch Désactiver Apple News Modifier le mot de passe Désactiver Apple Music Restreindre l’utilisation des applications Paramètres Apple Classroom Désactiver la découverte des imprimantes AirPrint à l’aide d’iBeacons Modifier les paramètres Bluetooth.

Apple a une liste complète ainsi que la version iOS requise sur son guide MDM. Il fournit également des configurations et des fonctionnalités supplémentaires de l’appareil, telles que la mise à jour silencieuse des applications ou le filtrage de l’utilisation du Web.

Que vous permet la supervision sur tvOS?

Les Apple TV sont devenues des appareils populaires pour l’affichage numérique en raison de leur coût relativement faible par rapport aux outils traditionnels. Les Apple TV peuvent également être supervisées en direct à l’aide d’Apple Business Manager et de votre MDM, ou vous pouvez utiliser Apple Configurator.

Une fois votre Apple TV supervisée, vous pouvez contrôler les restrictions suivantes:

Empêcher Apple TV de se mettre en veille Différer les mises à jour logicielles Activer “Définir automatiquement” dans les paramètres de date et d’heure Proximité AutoFill Modifier le nom de l’appareil Restreindre l’utilisation de l’application Appairer avec l’application Apple TV Remote

Comment supervisez-vous un appareil?

La supervision d’un appareil Apple se produit pendant le processus de l’assistant de configuration connecté à Apple School Manager ou Apple Business Manager. Lorsqu’un iPad, iPhone ou Apple TV se connecte au Wi-Fi ou à Ethernet pour s’activer, si le numéro de série est trouvé dans ASM ou ABM, il invitera l’utilisateur à s’inscrire au MDM connecté, puis à être considéré comme supervisé. À partir de macOS 11 ou version ultérieure, un ordinateur Mac est également considéré comme supervisé lorsqu’un utilisateur effectue une inscription dans un MDM.

Si vous n’achetez pas de MDM, vous pouvez également utiliser Apple Configurator pour superviser un appareil localement sur votre Mac. La supervision d’un appareil à l’aide d’Apple Configurator nécessite que les appareils soient effacés à l’avance.

Devez-vous superviser un appareil?

Dans tous les environnements où vous gérez des appareils iOS, macOS et tvOS, je vous recommande vivement de superviser un appareil. Curieusement, il est devenu plus facile de superviser un appareil au fil des ans et cela ajoute un niveau de contrôle qui facilite la gestion de votre déploiement.

Du côté iOS, les appareils doivent être dans Apple Business Manager ou Apple School Manager pour être supervisés en direct, donc tous vos appareils devront être achetés via votre portail de vente Apple (entreprise ou éducation) ou via un Apple agréé. revendeur qui travaille avec les entreprises. Si vous achetez un appareil directement dans le magasin grand public d’Apple, Amazon, via un détaillant local, vous ne pourrez pas superviser à l’aide de la technologie sans contact d’Apple. La seule façon de le superviser serait d’utiliser Apple Configurator.

Comment puis-je savoir si mon appareil est supervisé?

Sur iOS et iPadOS, vous pouvez aller dans Paramètres> Général> À propos de et rechercher cette ligne de texte sous le nom de l’appareil: «Ce [iPhone, iPad, or iPod touch] est supervisé. [Organization name] peut surveiller votre trafic Internet et localiser cet appareil. »

Sur macOS 11 et les versions plus récentes, son inscription dans un système de gestion d’appareils mobiles le supervisera. Vous pouvez voir si votre Mac est inscrit dans un système de gestion d’appareils mobiles en cliquant sur le logo Apple> Préférences Système et recherchez une section Profils.

Récapitulation sur la supervision des appareils

La supervision des appareils est une technologie plus ancienne selon les normes de déploiement Apple modernes, mais c’est un élément essentiel d’une stratégie de déploiement. Surtout du côté iOS, il est essentiel d’acheter vos appareils à un endroit où ils se retrouvent dans Apple Business Manager ou Apple School Manager afin que vous puissiez utiliser le déploiement sans contact, et les appareils seront supervisés en direct. Avec la supervision des appareils, vous aurez plus de contrôle sur vos appareils pour les configurer d’une manière qui fonctionne pour votre organisation. Pour les personnes utilisant des appareils supervisés, votre service informatique ne peut pas lire vos iMessages ou consulter vos photos iCloud.

Apple @ Work vous est proposé par Kandji, la solution MDM conçue exclusivement pour les organisations fonctionnant sous Apple. Kandji est une plate-forme moderne basée sur le cloud pour gérer et sécuriser de manière centralisée vos appareils Mac, iPhone, iPad et Apple TV, ce qui permet aux équipes informatiques d’économiser d’innombrables heures de travail manuel grâce à des fonctionnalités telles que des modèles de conformité en un clic et plus de 150 automatisations prédéfinies, applications et workflows. Demande d’accès.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: