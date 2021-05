La superwoman du Brexit, Liz Truss, fait face à une pression croissante alors que les États-Unis publient un avertissement sur un accord commercial | Politique | Nouvelles

Le Sénat américain adopte une résolution en faveur de l’accord du Vendredi saint

Le protocole de l’Irlande du Nord a fait l’objet de critiques depuis sa mise en œuvre au début de l’année. Boris Johnson et Lord Frost ont tenu de nombreuses réunions avec leurs homologues de l’UE pour résoudre les énormes problèmes qui sont apparus – mais en vain.

En informant les députés de la commission d’examen européenne du Parlement lundi, Lord Frost a déclaré que les discussions n’avaient pas été “extrêmement productives”.

Désormais, les sénateurs américains du Capitole sont entrés et ont insisté sur le fait que le protocole protège l’accord du Vendredi saint, convenu en 1998, pour assurer la paix et la prospérité en Irlande du Nord après les troubles.

Les conditions d’un accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni ont été mises en avant par le sénateur démocrate Bob Menendez, président de l’influent comité des relations étrangères du Sénat.

Le protocole d’Irlande du Nord a été incorporé dans l’accord de retrait du Brexit pour aider à éviter une frontière dure sur l’île d’Irlande.

Mais cela signifie que l’Irlande du Nord reste dans le marché unique de l’UE, ce qui entraîne des contrôles réglementaires sur certains produits en provenance de Grande-Bretagne.

La perspective d’un accord commercial américain semble s’être améliorée (Image: GETTY)

Bob Menendez, président de la commission des relations extérieures du Sénat (Image: .)

Les loyalistes et les politiciens unionistes de Stormont ont également exprimé leur colère face à ce qu’ils considèrent comme une frontière dans la mer d’Irlande et une séparation du reste du Royaume-Uni.

Présentant la résolution qui a été approuvée à l’unanimité, M. Menendez a déclaré: «La négociation réussie de l’Accord du Vendredi saint est un succès historique et révolutionnaire qui s’est avéré essentiel pour les décennies de paix relative qui ont suivi.

«La réintroduction de barrières, de points de contrôle ou de personnel sur l’île d’Irlande, également connue sous le nom de« frontière dure », menacerait les succès de l’Accord du Vendredi saint.

«Le Congrès des États-Unis a joué un rôle de premier plan dans le soutien des négociations de l’Accord du Vendredi saint et a joué un rôle de premier plan dans la promotion de la paix sur l’île d’Irlande de manière plus générale.

Le sénateur démocrate, qui est considéré comme une figure influente de la direction de la politique étrangère dans l’administration Joe Biden, a reconnu que les États-Unis avaient une «relation spéciale» avec le Royaume-Uni sur les «questions commerciales».

Katharine Tai, représentante du commerce américain (Image: .)

Mais il a souligné: «Le Sénat exhorte le Royaume-Uni et l’Union européenne à soutenir la paix sur l’île d’Irlande et les principes, objectifs et engagements de l’accord du Vendredi saint.

“[We] tiendra compte, le cas échéant, des conditions exigeant le respect des obligations découlant de l’Accord du Vendredi saint alors que les États-Unis cherchent à négocier un accord commercial global et mutuellement avantageux entre les États-Unis et le Royaume-Uni. “

Express.co.uk comprend que cette décision a exercé une nouvelle pression sur la secrétaire au commerce Liz Truss et le ministre d’État Lord Frost lors des négociations avec la représentante au commerce des États-Unis, Katharine Tai et l’Union européenne.

Rebecca Ellis, haut fonctionnaire de Lord Frost sur l’Irlande du Nord, a déclaré que les discussions avec la Commission européenne étaient “activement en cours”.

Pendant ce temps, Mme Tai s’est entretenue cet après-midi avec Liz Truss.

Katherine Tai s’adressant au comité des voies et moyens de la Chambre la semaine dernière (Image: .)

Au cours de l’appel, les deux parties ont discuté des moyens de résoudre un différend sur les subventions aux avions, ce qui contribuerait à mettre la conclusion d’un accord commercial «sur la bonne voie».

S’exprimant devant le Comité spécial du commerce international de la Chambre des communes avant ses conversations difficiles, Mme Truss a décrit les États-Unis comme un «allié proche» et a semblé montrer des signes d’une attitude positive envers son homologue américain.

Des sources proches du secrétaire au Commerce international ont déclaré que les conversations d’Express.co.uk étaient «positives» et ont ajouté: «Ce sera un pas à la fois alors que nous surmonterons les obstacles un par un.»

Interrogée sur les questions entourant le Protocole et la perspective d’un accord, une source de haut niveau a déclaré: “Nous travaillons en étroite collaboration avec Lord Frost et le Cabinet Office à ce sujet.”

La Maison Blanche a déclaré aujourd’hui qu’elle soutenait l’Accord du Vendredi Saint, des hauts fonctionnaires disant à cette publication qu’il était “essentiel que l’accord ne soit pas compromis”.

Secrétaire au commerce international Liz Truss (Image: PA)

Interrogé sur la perspective d’un accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni mis en péril à cause du protocole, un haut responsable de la Maison Blanche a ajouté: «Nous voulons une Irlande du Nord sûre et prospère.

«Les dispositions de l’accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni et du protocole d’Irlande du Nord le garantissent.

«Nous suivons de près les négociations en cours entre le Royaume-Uni et l’UE à ce sujet.»

Dans une déclaration, Mme Tai a ajouté: «L’amélioration de nos relations commerciales avec nos alliés et partenaires de confiance améliorera non seulement notre prospérité, mais aussi notre sécurité nationale.

«Nous travaillons également avec l’Union européenne et le Royaume-Uni pour résoudre le différend en cours entre Boeing et Airbus.

«Ces pourparlers prendront du temps, mais je pense qu’une résolution est possible et mérite d’être poursuivie.»