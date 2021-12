La suppression de la fonctionnalité Pixel de Google en décembre 2021 apporte de nouveaux fonds d’écran, plus

Jimmy Westenberg / Autorité Android

TL;DR

Google a annoncé son Feature Drop de décembre 2021, qui arrivera sur certains Pixels à partir de cette semaine. La mise à jour apporte de nouveaux fonds d’écran, des fonctionnalités Snapchat, des améliorations à Now Playing, et plus encore. Notamment, cela est différent de la mise à jour Android plus générale annoncée par Google le 1er décembre.

L’un des nombreux avantages de posséder un téléphone Google Pixel est de recevoir des baisses de fonctionnalités mensuelles, qui apportent de nouvelles fonctionnalités petites mais utiles aux téléphones de Google. Google vient d’annoncer la mise à jour de décembre 2021 pour les Pixels. Si vous êtes un utilisateur de Snapchat ou que vous attendiez une fonctionnalité Now Playing plus robuste, cette mise à jour est pour vous.

Sur les téléphones Pixel exécutant Android 12, vous pouvez déjà définir un geste de double appui pour accéder rapidement à l’Assistant Google ou ouvrir une application. Après avoir installé la mise à jour de ce mois-ci, vous pourrez définir l’action de double appui pour lancer Quick Tap to Snap, qui vous lancera directement dans Snapchat. Cette fonctionnalité sera disponible sur les Pixels 4a 5G et plus récents. De plus, ce mois-ci, un objectif Pixel Face exclusif à Pixel arrive sur Snapchat.

Le mode conversation est une fonctionnalité de démarrage de l’application Sound Amplifier sur les téléphones Pixel. Grâce à l’apprentissage automatique sur l’appareil, votre téléphone Pixel peut aider à éliminer les bruits concurrents dans les environnements bruyants lorsque le mode Conversation est activé. La fonctionnalité sera d’abord disponible sur les téléphones Pixel, et vous pouvez vous inscrire pour accéder à une version bêta sur ce lien.

A lire aussi : Notre test complet d’Android 12

Now Playing reçoit quelques mises à jour utiles. Now Playing reconnaît les chansons jouées autour de vous, mais ne détecte pas tout. Un nouveau bouton de recherche commencera à s’afficher sur les écrans de verrouillage Pixel 4 et plus récents afin que vous puissiez rechercher une chanson immédiatement. Les appareils Pixel 6 ont déjà eu accès à cette fonctionnalité. Une autre nouveauté de Now Playing est la possibilité d’enregistrer des chansons en tant que favoris en appuyant sur l’icône de note de musique à côté d’une chanson qui a été identifiée.

Pour célébrer la Journée internationale des personnes handicapées, qui a eu lieu le vendredi 3 décembre, Google a ajouté trois nouveaux fonds d’écran à la section Culture organisée de l’application de fonds d’écran. Illustrés par Dana Kearley, une artiste multidisciplinaire handicapée de Vancouver, les papiers peints montrent des scènes colorées de fleurs avec des appareils auditifs, des cannes et des fauteuils roulants.

Voici quelques autres mises à jour mineures qui arrivent avec la mise à jour de ce mois-ci :

L’ultra large bande est désormais activé sur le Pixel 6 Pro, ce qui améliorera la fonctionnalité de partage à proximité d’Android. Vous pouvez désormais régler les niveaux de basse des Pixel Buds A-Series dans l’application Pixel Buds. La plage peut désormais être réglée de -1 à +4, doublant ainsi la plage de basses actuelle de la série A. Tout appareil Android 6.0+ peut accéder à cette fonctionnalité. Vous pouvez maintenant appuyer sur le bouton d’alimentation de votre téléphone et le maintenir enfoncé pour accéder à l’Assistant Google. Sur les téléphones Pixel 3 et plus récents, vous pouvez régler la durée pendant laquelle vous souhaitez maintenir le bouton enfoncé pour accéder à l’Assistant. Car Crash Detection est désormais pris en charge à Taïwan, en Italie et en France. Cette fonctionnalité est disponible sur le Pixel 3 et les appareils plus récents. L’application Google Recorder peut désormais transcrire en japonais, français et allemand sur les téléphones Pixel 3 et plus récents.

Ce Pixel Feature Drop sera déployé sur les appareils Google Pixel 3a à 5a à partir d’aujourd’hui, le 6 décembre, et les appareils Pixel 6 à partir de la semaine prochaine.

Notamment, cette mise à jour de décembre pour les appareils Pixel diffère de la mise à jour Android plus générale annoncée la semaine dernière. Au cours des prochaines semaines, certains appareils Android auront accès à Family Bell, aux nouveaux widgets de l’écran d’accueil et plus encore.

commentaires