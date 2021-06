La suppression de la publicité de GB News “montre que la démocratie est sapée”

in

L’emocratie au Royaume-Uni est minée par une “minorité petite mais bruyante”, a déclaré le secrétaire à la Culture après que plusieurs marques ont retiré la publicité de GB News

Oliver Dowden a averti que les valeurs démocratiques de base ne peuvent plus être tenues pour acquises après que la chaîne naissante a vu le retrait de la publicité d’entreprises telles que Ikea, la cidrerie Kopparberg et Octopus Energy.

Le réseau, qui a été lancé dimanche dernier, a promis de s’attaquer à ce qu’on appelle la culture d’annulation.

Écrivant dans le Sunday Telegraph, M. Dowden a déclaré: “Lorsqu’il a lancé la chaîne, le diffuseur chevronné Andrew Neil a juré que GB News ne serait pas” une chambre d’écho pour l’état d’esprit métropolitain “et qu’il “autonomiserait ceux qui pensent que leurs préoccupations ont été inouï’.

“À juste titre. Un média libre est un média qui a un large éventail d’opinions et de voix.

Il a ajouté : « Malheureusement, nous ne pouvons plus les tenir pour acquis.

« Partout en Occident, nos valeurs de tolérance et de liberté d’expression risquent de plus en plus d’être sapées par une minorité, petite mais bruyante. »

GB News a été accusé de diffuser des émissions d’information partisanes à l’américaine au Royaume-Uni, et le groupe de campagne Stop Funding Hate a défié les annonceurs sur les réseaux sociaux.

Le géant suédois du meuble Ikea a déclaré qu’il n’avait “pas sciemment” fait de publicité sur GB News.

Il a ajouté: “Nous sommes en train d’enquêter sur la manière dont cela a pu se produire pour nous assurer que cela ne se reproduira plus à l’avenir, et avons suspendu la publicité display payante dans l’intervalle.”

Dans sa déclaration, Kopparberg a également déclaré qu’il ne savait pas que ses publicités étaient diffusées sur la chaîne et a déclaré qu’elles avaient été suspendues “en attendant un examen plus approfondi de son contenu”.

Octopus a déclaré qu’il ne ferait de la publicité avec GB News que s’il s’avérait « véritablement équilibré ».

L’Open University a également suspendu sa publicité.

M. Dowden a déclaré que la chaîne cherchait à “autonomiser” ceux qui estiment que leurs “préoccupations n’ont pas été entendues”.