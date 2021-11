La suppression des données d’Animal Crossing Island de mon ex m’a donné la fermeture

Qui aurait pensé que Tom Nook était un excellent thérapeute. Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

Cela faisait un an et cinq mois depuis le dernier démarrage d’Animal Crossing: New Horizons. Je le sais parce qu’un villageois choqué a raconté les jours où je les ai approchés avec mes cheveux ébouriffés. Ma maison loin de chez moi était exactement comme je l’avais laissée. Mis à part quelques mauvaises herbes embêtantes, une boîte aux lettres pleine à craquer et des cafards qui gambadent dans ma maison et, s’attardant à proximité, la maison de mon ex.

Animal Crossing a permis à tout le monde de socialiser sans socialiser pendant la pandémie, y compris moi-même. J’ai pu aller à des concerts virtuels, planifier des dates de jeu avec des amis et me rapprocher de mon partenaire d’alors grâce à des dates virtuelles pendant le verrouillage. Je ne vais pas vous déranger avec les détails de la rupture, sachez simplement que c’était difficile.

J’ai abandonné le jeu, en partie parce que je ne ressentais plus de plaisir à jouer la boucle que le jeu m’offrait autrefois, mais aussi parce que, dans les retombées de ma rupture, c’est devenu un rappel douloureux de tous les bons moments que nous avons partagés ensemble.

Mais alors que j’ai depuis évolué dans la vraie vie, Animal Crossing reste le dernier vestige de notre relation. Avec le dernier DLC et le contenu gratuit d’Animal Crossing, j’avais hâte de revenir dans le jeu. mais j’y ai aussi vu une opportunité de me permettre enfin d’avancer virtuellement au fur et à mesure et d’atteindre de nouveaux horizons, aussi bien dans le jeu que dans la vraie vie.

La rupture est difficile à faire. Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

Malheureusement, au lendemain de la rupture, j’ai supprimé leur compte de ma Nintendo Switch et je ne savais pas comment supprimer leur maison sans supprimer toute mon île dans le processus. En cherchant une solution à mon problème du premier monde, les GameFAQs toujours fiables ont fourni les étapes appropriées pour recevoir une fermeture virtuelle et tirer le rideau final sur ma douleur de joueur.

Avant de commencer le processus de suppression, j’ai fait un dernier voyage à l’intérieur de leur maison abandonnée. Apparemment, ils ont eu la prévoyance de retirer leurs objets préférés de mon île à la leur, car tout ce qui restait de la maison d’une pièce était deux hippocampes, un fuseau et un cafard singulier qui se promenait.

Lorsque j’ai redémarré le jeu pour commencer la suppression, plutôt que de voir le visage de mon personnage, j’ai vu celui de mon ex. La surprise était surréaliste et je me sentais envahi par le même désir de détourner les yeux que si nos chemins se croisaient. Heureusement, contrairement à la vraie vie, j’ai pu supprimer rapidement leurs données.

J’ai été accueilli par Tom Nook sous un seul projecteur alors qu’il me guidait tout au long du processus. Malgré la franchise du jeu sur la gravité de la suppression des données de l’île d’un résident, il y avait une finalité à discuter au coin du feu avec Nook alors que je supprimais les données de sauvegarde de mon ex. Dans une franchise presque risible, Nook m’a dit que cette décision était celle d’un adulte et non d’un enfant. En supprimant leurs données, mes insulaires d’origine qui adoraient autrefois notre relation ne se souviendraient plus d’eux.

Après ma rupture, j’ai reçu des commentaires sur deux fronts : des insulaires dans le jeu et des membres de la famille qui manquaient mon ex et qui posaient des questions à leur sujet. Il y avait donc quelque chose d’un nouveau sentiment de contrôle en étant capable non seulement de dire que c’était fini, mais aussi de supprimer même les souvenirs du. Mais je me suis engagé dans la décision, et avec un simple clic sur un bouton, c’était fait. Nook m’a fait un sourire, et pour une raison quelconque, je me suis senti heureux que le tanuki ait semblé approuver ma décision.

Cela n’a pas aidé que mon ex et moi étions à peu près sûrs que Bianca essayait d’être notre troisième. Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

Comme un claquement de Thanos, leur maison a disparu, avec seulement leurs fleurs, leur porte et les décorations de Pâques qu’ils ont dit qu’ils aimaient sans ironie rester comme la dernière preuve qu’ils étaient ici.

Trouver la fermeture avec mon ex via Animal Crossing était une expérience surréaliste. J’ai utilisé Animal Crossing pour me rapprocher de quelqu’un, ce qui se reflétait dans la vraie vie. Enfer, les plus de 400 captures d’écran m’ont donné l’impression de parcourir un album de souvenirs que j’ai partagés avec mon ex et que je dois maintenant purger également. Mais ce faisant, j’ai pu me remémorer la beauté de partager du temps avec quelqu’un. Sans le jeu, je n’aurais jamais vu un côté d’eux seulement pleinement réalisé dans la façon dont ils ont conçu leur maison, car ils voyaient la valeur des objets que je jetterais et penseraient à m’envoyer des articles qui leur faisaient penser à moi.

Je ne dis pas que cette expérience me fait penser que les gens devraient séparer le temps qu’ils partagent avec un autre et les jeux vidéo, bien au contraire. D’une certaine manière, le langage brutal utilisé dans les jeux était thérapeutique. Le langage autour de la suppression de leur fichier de sauvegarde est devenu un moyen pour moi de me réconcilier et de poursuivre symboliquement ma vie et mon île.

Les jeux vidéo comme Animal Crossing sont arrivés au bon moment, pour moi et pour beaucoup d’autres. Le besoin éventuel de retirer la maison de mon ex et d’effacer sa mémoire de mon île n’efface pas la façon dont le jeu nous a rapprochés pendant le verrouillage. Je ne peux pas écraser ces données de sauvegarde dans mon palais mental. Il y avait quelque chose de beau à ce que mon île soit une extension de moi-même et à quel point j’aimais façonner mon monde aux côtés de mon ex, que ce soit en similitude ou en contraste. Mais maintenant, il était temps de me concentrer sur le remodelage de ma propre île sans eux.

Bien sûr, à la manière d’Animal Crossing, le jeu n’a pas tardé à m’alerter d’un visiteur qui pourrait être curieux d’emménager. Leur passion pour la poésie et les jeux a frappé un peu trop près de chez moi, j’ai donc dû leur donner le frein. C’est trop tôt, Isabelle. Ne vois-tu pas que je suis toujours en deuil ? Ne me lance pas des choses comme ça pendant que j’ai un moment.

Quand je suis revenu pour confirmer que la maison avait vraiment disparu, j’ai vu que le dessin personnalisé d’une rose, leur fleur préférée, restait sur l’herbe devant l’endroit où se trouvait autrefois leur maison. Je pense que je vais en rester là.