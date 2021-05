La suppression des données sur l’ivermectine a coûté «un demi-million de vies», le médecin facture ⋆ 10z

par R. Clinton Ohlers, World Tribune :

Dans un récent appel Zoom, le Dr Pierre Kory de la Front Line COVID-19 Critical Care Alliance a décrit de nombreux détails montrant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a sciemment supprimé les données sur l’efficacité de l’ivermectine contre le virus afin de bénéficier aux intérêts vaccinaux de Grande Pharmacie.

“C’est criminel”, a déclaré Kory. “C’est littéralement criminel.” Le médicament «aurait pu sauver un demi-million de vies cette année s’il avait été approuvé».

L’OMS, soutient Kory, participe simplement à la tactique d’un « guide de désinformation » usé par le temps. Le terme a été inventé par l’Union of Concerned Scientists il y a 50 ans pour décrire les stratégies que les entreprises ont développées au fil des décennies pour « attaquer la science lorsque cela va à l’encontre de leurs intérêts financiers ».

Il se compose de cinq parties :

The Fake – Menez de la contrefaçon scientifique et essayez de la faire passer pour une recherche légitime. The Blitz – Harceler les scientifiques qui s’expriment avec des examens des résultats peu pratiques pour l’industrie. Le détournement – Fabriquer de l’incertitude sur la science là où il n’en existe pas ou peu. The Screen – Achetez de la crédibilité grâce à des alliances avec des universités ou des sociétés professionnelles. La solution – Manipuler les fonctionnaires ou les processus gouvernementaux pour influencer les politiques de manière inappropriée.

Dans l’appel Zoom complet, supprimé depuis par YouTube mais disponible sur Bitchute, Kory décrit comment les cinq tactiques ont été déployées contre les découvertes scientifiques sur l’ivermectine. Un exemple est la corruption de revues médicales de premier plan, dont les éditeurs refusent de permettre aux études sur l’ivermectine de passer à l’examen par les pairs. Le participant institutionnel le plus flagrant, cependant, est l’OMS.

Kory est l’auteur principal d’une revue scientifique des études sur l’ivermectine dans le monde, qui a été publiée dans l’édition de mai-juin de The American Journal of Therapeutics.

Comme indiqué sur le site Web du FlCCC, il y a eu un total de 56 essais impliquant 469 scientifiques et 18 447 patients. Parmi ceux-ci, 28 étaient des essais contrôlés randomisés (ECR), le type d’essai considéré comme faisant autorité dans la communauté médicale.

Ensemble, ceux-ci ont montré une amélioration de 85 pour cent en tant que prévention contre la maladie lorsqu’ils sont pris avant l’exposition. Il y a eu une amélioration de 78 pour cent chez les patients lorsqu’elle est administrée tôt et une amélioration de 46 pour cent lorsqu’elle est administrée tardivement. Une amélioration de 74 pour cent de la mortalité a été constatée et une amélioration de 66 pour cent dans plusieurs domaines dans les 28 essais contrôlés randomisés.

En seulement 10 jours après sa publication, l’article sur l’ivermectine a été classé 13e parmi les plus de 200 000 autres publications scientifiques parues pendant cette période, rapporte Kory.

Sur les 17,7 millions d’articles qui ont été suivis par la source de notation depuis son début, l’étude sur l’ivermectine est déjà classée 246.

Kory pense que la réponse au journal est un bon signe et dit qu’il voit “un changement radical se produire”.

Kory note que son équipe n’est guère seule. “Dr. [Tess] Lawrie est l’un des experts mondiaux en matière d’élaboration de lignes directrices et de revues systématiques. Juste son groupe seul et leur effort indépendant, le consortium BIRD (British Ivermectin Recommendation Development), ils sont arrivés à la conclusion que cela devrait être la norme de soins. Notre article est également arrivé à la même conclusion. Nous ne sommes pas seuls. Prof. [Satoshi] Omura, le lauréat du prix Nobel, son groupe du Japon, a publié leur article pour conclure le même. Un autre groupe indépendant d’Espagne et d’Italie » l’a fait.

Plus important encore, a-t-il déclaré, « la clé de tous ces groupes… est que nous sommes des groupes d’experts indépendants. Aucun de nous n’est en conflit. Aucun de nous n’a d’autres intérêts que le serment que nous avons prêté en tant que médecins qui est de prendre soin de nos patients. »

Le problème tient en partie au fait que les entreprises donateurs de l’OMS non seulement fournissent des fonds, mais déterminent tous les aspects de la recherche et fournissent même les équipes de recherche.

«Regardez d’où vient l’argent. Maintenant, l’argent a des conditions », a déclaré Kory. « Les gens donnent de l’argent à l’OMS, mais ils disent ‘nous voulons que vous fassiez ceci ou étudiiez cela. Nous voulons que vous utilisiez nos consultants et nos experts, et nos scientifiques.’ Beaucoup d’entre eux viennent de la pharma. Pharma a pratiquement complètement infiltré cette organisation.

Lorsque « vous regardez d’un œil critique le médicament, en particulier en cas de pandémie, vous ne pouvez pas vous empêcher d’arriver à une conclusion objective qu’il s’agit de la norme de soins », a déclaré Kory. “Et cela a vraiment des impacts phénoménaux dans le monde entier.”

Au Mexique et en Inde par exemple, « les taux de mortalité et d’hospitalisations ont tout simplement chuté » là où l’ivermectine était utilisée.

Le vrai problème avec le médicament, selon Kory, est qu’en plus d’être efficace, sûr et facilement disponible, il est très bon marché. L’ivermectine ne coûte que quelques dollars par dose. Cela oppose le médicament à des intérêts financiers de plus de 100 milliards de dollars à fabriquer à partir de vaccins.

“Je ne peux pas imaginer dans l’histoire des produits pharmaceutiques, un intérêt concurrent aussi profond et aussi vaste que celui qui s’oppose à peu d’ivermectine”, a déclaré Kory. “C’est vraiment presque incalculable l’intérêt contre elle.”

Autrefois dignes de confiance, les agences de santé telles que l’OMS sont devenues les principaux défenseurs des intérêts de leurs grandes sociétés pharmaceutiques, les donateurs axés sur les vaccins. En conséquence, a déclaré Kory, l’OMS et d’autres suppriment activement les nombreuses preuves de l’ivermectine afin de les garder hors de la vue du public.

La preuve de cette affirmation est surprenante. En regardant le rapport du groupe d’experts de l’OMS sur l’ivermectine, il a déclaré : « Les choses qu’ils font ne sont pas subtiles. Il est tellement clair que celui qui était en charge de ce panel avait un objectif non scientifique. »

