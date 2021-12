La suppression des fonctionnalités de décembre de Google pour les téléphones Pixel est maintenant déployée

Internet traite même les mises à jour logicielles Apple les plus mineures comme des événements dignes d’intérêt. On ne peut pas en dire autant des mises à jour pour la plupart des appareils Android, mais cela n’empêchera pas Google d’essayer. Lundi, Google a annoncé le dernier Feature Drop pour sa gamme de téléphones Pixel.

Ces mises à jour trimestrielles ajoutent souvent un certain nombre de nouvelles fonctionnalités notables et de corrections de bugs aux dernières générations de Pixel. Le Pixel Feature Drop de décembre 2021 n’est pas différent. Selon la chef de produit Sherry Lin, ces mises à jour commenceront à frapper les modèles Pixel 3a à Pixel 5a (5G) aujourd’hui. Pendant ce temps, les mises à jour pour les nouveaux modèles Pixel 6 et Pixel 6 Pro commenceront à arriver la semaine prochaine.

Suppression des fonctionnalités de pixels pour décembre 2021

L’une des façons dont les téléphones Pixel essaient de limiter le nombre d’étapes nécessaires pour prendre une photo ou ouvrir une application est avec Quick Tap. Appuyez simplement deux fois à l’arrière de votre téléphone et le Pixel effectuera l’action que vous définissez. En octobre, Google a annoncé que Snapchat tirerait bientôt parti de cette fonctionnalité pour faire du Pixel « le téléphone le plus rapide pour faire un Snap ». Moins de deux mois plus tard, Quick Tap to Snap est là dans le cadre de la dernière fonctionnalité. Et ainsi, Google a tenu sa promesse.

Google dit que Quick Tap to Snap est maintenant disponible sur le Pixel 4a et plus. De plus, Snapchat ajoute un nouvel objectif exclusif à Pixel appelé Pixel Face plus tard ce mois-ci, alors gardez un œil sur.

Autres nouvelles fonctionnalités à venir sur les téléphones Pixel

Voici les autres nouvelles fonctionnalités et correctifs que Google apporte à ses téléphones Pixel ce mois-ci :

La clé de voiture numérique sur Pixel 6 et Pixel 6 Pro peut déverrouiller, verrouiller et démarrer certaines BMW 2020-2022. Google a activé l’ultra-large bande sur Pixel 6 Pro, améliorant la fonctionnalité de partage à proximité. Le mode conversation dans l’application Sound Amplifier est désormais disponible en version bêta sur Pixel. La fonction Lecture en cours comprend un nouveau bouton de recherche pour les recherches manuelles (Pixel 4 et versions ultérieures). Les Pixel Buds A-Series disposent désormais d’un contrôle amélioré du niveau des basses (Android 6.0 et versions ultérieures). Google a ajouté 3 fonds d’écran pour célébrer la Journée internationale des personnes handicapées. La détection des accidents de voiture est désormais prise en charge à Taïwan, en Italie et en France. L’application Recorder prend désormais en charge la transcription en japonais, français et allemand.

Google a également partagé un tableau utile pour informer les utilisateurs de Pixel des nouvelles fonctionnalités prises en charge par leurs appareils :

Toutes les nouvelles fonctionnalités de la fonctionnalité Google de décembre pour Pixel. Source de l’image : Google

Corrections et améliorations dans la mise à jour de décembre

Autant nous avons aimé le Pixel 6, autant il est difficile d’ignorer tous les problèmes rencontrés par les premiers utilisateurs. La bonne nouvelle est qu’en plus de toutes les nouvelles fonctionnalités, Google a également corrigé près de 100 bugs dans sa mise à jour de décembre 2021. Voici une liste exhaustive de tous les correctifs auxquels vous pouvez vous attendre :

applications

l’audio

Corrections générales et améliorations pour les problèmes de lecture audio dans certaines applications *[1].

Correction d’un problème provoquant du bruit audio dans les vidéos capturées lors de l’utilisation de certains étuis de téléphone *[1].

Correction d’un problème provoquant la coupure du microphone pendant les appels dans certaines conditions *[1].

Correction d’un problème provoquant un problème audio occasionnel lors du réglage des niveaux de volume *[1].

Correction d’un problème empêchant parfois la lecture audio du haut-parleur dans certaines conditions *[1].

Correction d’un problème empêchant Now Playing de rechercher de la musique non reconnue *[1].

Batterie et alimentation

Améliorations supplémentaires pour les informations de charge de la batterie affichées dans la nuance de notification *[4].

Améliorations générales de la batterie et des performances thermiques dans certaines conditions *[7].

Améliorations générales pour la recharge sans fil dans certaines conditions *[5].

Améliorations de la détection d’alignement sur Pixel Stand dans certaines conditions *[5].

Correction de problèmes provoquant parfois l’affichage incorrect d’un compte d’utilisation de la batterie dans les paramètres *[7].

Biométrie

Améliorations générales de la stabilité et des performances du capteur d’empreintes digitales *[1].

Corrections supplémentaires pour les problèmes empêchant l’enregistrement de nouvelles empreintes digitales dans certaines conditions *[1].

Améliorations générales pour la stabilité et les performances du déverrouillage du visage *[6].

Bluetooth

Améliorations générales de la stabilité Bluetooth pour certaines conditions *[3].

Correction de l’audio déformé via Bluetooth dans certains scénarios *[1].

Correction d’un problème provoquant l’activation de Bluetooth après la désactivation dans certaines conditions *[7].

Correction des problèmes de réglage du volume avec certains appareils audio Bluetooth *[7].

Caméra

Améliorations générales de la qualité de l’image dans l’aperçu/la capture de l’appareil photo *[1].

Améliorations générales pour la stabilité et les performances de la caméra *[1].

Améliorations générales de la réponse de la mise au point automatique dans certains modes de capture *[1].

Améliorations générales pour la cohérence des couleurs dans l’aperçu du viseur *[1].

Correction d’un problème provoquant un aperçu vide du viseur dans certaines conditions *[1].

Affichage et graphiques

Activer la bibliothèque de support graphique ANGLE pour certaines applications et certains jeux *[1].

Ajoutez des exemples d’images supplémentaires pour les options de couleur d’affichage dans les paramètres *[7].

Améliorations générales pour garder l’écran allumé après plusieurs réveils manuels *[7].

Améliorations générales pour la réponse de luminosité adaptative dans certaines conditions *[7].

Correction du scintillement occasionnel de l’écran lors du réglage de la luminosité *[1].

Correction d’un problème empêchant Smooth Display de changer le taux de rafraîchissement de l’affichage dans certaines conditions *[1].

Correction du problème provoquant le scintillement de l’écran après le verrouillage ou le déverrouillage de l’appareil dans certaines conditions *[1].

Correction du clignotement occasionnel de l’écran blanc après la mise en veille de l’écran *[7].

Cadre

Correction du problème provoquant l’affichage des icônes d’application en tant que téléchargements en attente une fois l’installation terminée *[7].

Correction d’un problème provoquant la pause indéfinie de l’installation de l’application Play Store dans certaines conditions *[7].

Correction d’un problème empêchant parfois la configuration du profil professionnel de se terminer dans certaines conditions *[7].

Correction d’un problème empêchant la restauration de tous les paramètres ou applications à partir de la sauvegarde lors de la configuration dans certaines conditions *[7].

Médias

Réseau et téléphonie

Améliorations générales pour la stabilité et les performances de la connexion réseau *[7].

Correction d’un plantage dans les paramètres lors du basculement en mode avion sur certaines configurations réseau *[7].

Correction du problème qui désactivait les fonctionnalités d’appel sur certains appareils ou réseaux dans certaines conditions *[1].

Capteurs

Améliorations générales pour la stabilité et la réponse du capteur dans certaines conditions *[2].

Améliorations générales de la réponse et des performances Quick Tap *[2].

Améliorations générales de la réponse de rotation automatique dans certaines orientations de l’appareil *[4].

Améliorations générales pour la réponse de luminosité adaptative dans certaines conditions *[7].

Correction d’un problème empêchant l’ascenseur pour se réveiller et appuyer deux fois pour se réveiller dans certaines conditions *[1].

Correction d’un problème empêchant l’affichage permanent de s’allumer dans certaines conditions *[1].

Correction d’un problème provoquant une haptique ou des vibrations inattendues dans certaines conditions *[1].

Système

Mise à jour du noyau vers 4.9.279 pour Pixel 3a et Pixel 3a XL.

Mise à jour du noyau vers 4.14.243 pour Pixel 4, Pixel 4 XL et Pixel 4a.

Mise à jour du noyau vers la 4.19.202 pour le Pixel 4a (5G), le Pixel 5 et le Pixel 5a (5G).

Améliorations générales pour la stabilité et les performances du système *[7]

Correction d’un problème provoquant le gel de l’appareil après avoir dormi pendant le chargement dans certaines conditions *[1].

Correction d’un problème empêchant parfois l’installation des mises à jour OTA *[7].

Interface utilisateur

Add Material You prise en charge des thèmes dynamiques pour l’animation de démarrage de l’appareil *[7].

Améliorations de la vignette Internet dans les paramètres rapides *[7].

Améliorations de la disposition des paramètres rapides dans certaines orientations de l’appareil *[7].

Correction d’un problème qui faisait que l’affichage restait allumé pendant le chargement sans fil *[5].

Correction du problème provoquant l’affichage de l’icône du tableau de bord du jeu sur l’écran de verrouillage *[7].

Correction d’un problème provoquant l’affichage de couleurs ou de thèmes incorrects dans les paramètres rapides dans certaines conditions *[7].

Correction du problème provoquant l’affichage des icônes de l’écran de verrouillage dans l’ombre des notifications dans certaines conditions *[7].

Correction d’un problème provoquant l’affichage incorrect de l’historique des notifications et de l’effacement de tous les boutons *[7].

Correction d’un problème provoquant des contrôles multimédias d’application persistants dans l’ombre des notifications dans certaines conditions *[7].

Correction d’un problème provoquant une notification d’appel persistante dans certaines conditions *[7].

Correction d’un problème provoquant la persistance du bouton Désactiver les applications professionnelles dans le tiroir d’applications *[7].

Correction du problème provoquant le scintillement de l’écran après le verrouillage ou le déverrouillage de l’appareil dans certaines conditions *[7].

Correction d’un problème provoquant le plantage des paramètres dans le menu Conversations dans certaines conditions *[7].

Correction d’un problème provoquant un bouton de tableau de bord de jeu incontournable pendant le jeu dans certaines conditions *[7].

Correction d’un problème provoquant le défilement du tiroir d’applications vers le haut après avoir effacé la requête de recherche *[7].

Correction d’un problème provoquant l’apparition de certaines icônes de l’écran d’accueil mal alignées dans certaines conditions *[7].

Correction d’un problème permettant d’appuyer sur les bascules des paramètres rapides depuis l’écran d’accueil dans certaines conditions *[7].

Correction du problème de masquage de la date ou de l’heure dans les paramètres rapides dans certaines conditions *[7].

Correction d’un problème provoquant parfois un arrière-plan vide sur l’écran d’accueil après avoir défini le fond d’écran *[7].

Correction d’un problème provoquant parfois le décrochage des paramètres rapides après le déverrouillage de l’appareil *[7].

Correction d’un problème provoquant parfois l’affichage d’éléments d’interface utilisateur avec des arrière-plans transparents *[7].

Correction du problème d’affichage occasionnel de l’icône du badge du profil professionnel sur les applications personnelles ou les contacts *[7].

Correction d’un problème empêchant la bulle de conversation d’être fermée dans certaines conditions *[7].

Correction d’un problème empêchant l’affichage des résultats de la recherche dans les paramètres dans certaines conditions *[7].

Correction du scintillement occasionnel de l’écran dans l’ombre des notifications lors du glissement depuis le haut de l’écran *[7].

Correction du scintillement occasionnel lors du basculement rapide entre les applications dans certaines conditions *[7].

Wifi

Applicabilité de l’appareil

*[1] Inclus sur Pixel 6 et Pixel 6 Pro *[2] Inclus sur Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a (5G), Pixel 6 et Pixel 6 Pro *[3] Inclus sur le Pixel 4a (5G), le Pixel 5, le Pixel 5a (5G) *[4] Inclus sur Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a (5G), Pixel 6 et Pixel 6 Pro *[5] Inclus sur Pixel 4 / XL, Pixel 5, Pixel 6 & Pixel 6 Pro *[6] Inclus sur Pixel 4 & Pixel 4 XL *[7] Inclus sur Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a (5G), Pixel 6 et Pixel 6 Pro