La suppression d’un virage entraîne le changement des limites de la piste avant la course · .

Les pilotes de Formule 1 ont reçu de nouvelles directives sur les limites de la piste avant le Grand Prix des États-Unis d’aujourd’hui à la suite d’une modification des bordures au premier virage.

La bordure orange à la sortie du premier virage a été supprimée. Les pilotes ont donc été informés qu’ils verraient leur temps au tour invalidé s’ils roulaient large dans ce virage.

Des restrictions similaires sont déjà en vigueur aux sorties des virages 9 et 19. Les pilotes se verront présenter le drapeau noir et blanc s’ils parcourent trois fois au total l’un de ces virages pendant la course. Les trois infractions ne doivent pas nécessairement se produire au même coin pour que le conducteur soit signalé.

Si un pilote commet une nouvelle violation des limites de piste après avoir reçu le drapeau noir et blanc, il sera signalé aux commissaires sportifs.

Il s’agit du deuxième ajustement apporté aux restrictions de limites de piste sur le Circuit des Amériques ce week-end. Hier, les conducteurs ont été avertis de ne pas couper à l’intérieur du trottoir rouge et blanc au virage six. Cependant, les infractions à ce stade du circuit ne sont pas comptabilisées dans les « trois avertissements » qui peuvent entraîner une sanction.

Le retrait de la bordure de sortie au premier virage fait suite à un incident survenu aujourd’hui lors de la deuxième course de la W Series. La voiture de Fabienne Wohlwend a été propulsée en l’air après avoir roulé sur l’un des trottoirs. Wohlwend a continué mais s’est ensuite retiré de la course avec des dommages apparents à la suspension.

