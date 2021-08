La suprématie blanche provoque l’homophobie noire, déclare un étrange écrivain du NYT 10z viral

Je commence à penser que nous devrions faire moins pour supprimer les idées enracinées dans la théorie critique de la race et les laisser tous s’exposer à quel point eux et les personnes qui les diffusent sont vraiment stupides.

Charles Blow, chroniqueur de longue date en formation du New York Times, en est un excellent exemple. Blow a écrit mercredi sur quelques incidents récents d’hommes noirs éminents qui se sont moqués, rabaissés et dénigrés d’autres hommes noirs homosexuels.

“Permettez-moi de dire d’abord que le pays a rapidement évolué sur l’acceptation de l’homosexualité, et cela inclut une évolution parmi les Noirs”, a-t-il déclaré. «Mais, à mesure que l’acceptation et la visibilité augmentent, la minorité qui se sent menacée par les homosexuels est de plus en plus forte. Ils parlent en termes apocalyptiques d’un « agenda gay » destiné à recruter des foules pour un « style de vie » gay.

La minorité qui se sent menacée par les homosexuels s’est renforcée ? Pourquoi, cela semble affreux et comme quelque chose que les Noirs peuvent vouloir travailler entre eux.

Ah ! Mais c’est là qu’intervient la justice sociale, le non-sens critique de l’idéologie raciale. Selon cette foule, même les sectarismes, les préjugés et les schémas de comportement antisocial manifestés par les minorités ethniques peuvent tous être attribués au mal ultime – la blancheur.

Blow a poursuivi en disant que les Noirs qui oppriment d’autres Noirs parce qu’ils sont homosexuels le font en fait à cause de la suprématie blanche. « Dans une société qui traite le racisme comme un sport », a-t-il poursuivi, « dans laquelle chaque groupe racial se bat contre les autres, tous ombragés par une culture de suprématie blanche mêlée de misogynie, tout ce qui réduit votre pourcentage d’hommes hétérosexuels, ou les « féminise », est perçu comme un affaiblissement de la race.

Blow a ajouté que les homophobes noirs « font le travail du patriarcat suprémaciste blanc ».

Vous n’avez probablement rien compris à tout cela, mais c’est parce qu’il n’a aucun fondement dans la logique ou la pensée critique (qui sont en soi des outils de suprématie blanche, vous ne savez pas). Non, il s’agit simplement d’excuser davantage une tendance qui est, même selon les institutions de gauche, particulièrement présente dans une race spécifique non blanche.

Le site Web du CDC – un texte religieux pour les libéraux – y répond carrément. Une page sur « Le VIH et les Afro-Américains » répertorie les « défis » que doivent relever les communautés noires pour prévenir l’infection. L’un d’eux est l’homophobie, qui « peut rendre difficile pour certains Afro-Américains d’être ouverts sur les comportements à risque ».

En d’autres termes, l’homophobie chez les Noirs fait que beaucoup de Noirs contractent le VIH parce qu’ils se sentent obligés de garder leur homosexualité secrète.

Don Lemon, anciennement sain d’esprit de CNN, a déclaré en 2011, “Je pense qu’il y a un segment de la communauté noire – un grand segment de la communauté noire – qui est homophobe et cela a beaucoup à voir avec la religion.” Il a déclaré que “dans la culture noire, et similaire dans la culture latino-américaine et d’autres cultures minoritaires, c’est la pire chose que vous puissiez faire en tant qu’homme.”

L’homophobie en tant que problème chez les Noirs est si bien connue qu’un titre de 2017 à The Root a crié les mots à son public à 90 % de Noirs (les 10 % restants sont de jeunes hommes blancs qui ressemblent à Rachel Maddow), « Arrêtez de faire semblant d’être choqué par L’homophobie dans la communauté noire.

Encore une fois, nous ne devrions peut-être pas essayer de faire taire des gens comme Blow. Peut-être devrions-nous les promouvoir avec empressement pour montrer à quel point la course critique BS est vraiment stupide.