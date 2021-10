Les pilotes de Formule 1 s’attendent à ce que la surface cahoteuse du Circuit des Amériques soit un sérieux défi lors de leur première course sur piste depuis 2019.

Les bosses étaient liées à des problèmes sur plusieurs voitures lors de la dernière visite de la F1. Sebastian Vettel a abandonné la course avec un problème de suspension et la voiture de Max Verstappen a dû être réparée sur la grille après que Red Bull ait découvert une fissure dans son aileron arrière.

Les pilotes de Moto GP ont vivement critiqué la surface de la piste lorsqu’ils ont couru au COTA plus tôt cette année. Antonio Giovinazzi s’attend à ce que les voitures de F1 soient capables de mieux gérer la surface.

« Je pense que personne ne le sait avec certitude », a expliqué Giovinazzi. « Nous avons eu des pistes avec plus de bosses, mais ici, surtout avec ce que nous avons vu en 2019, c’était vraiment, vraiment difficile. On verra cette année.

« Je suis le Moto GP et ils se plaignaient beaucoup. Pour nous, ce sera mieux. [The circuit owners] J’ai aussi fait quelques ajustements, alors j’espère que ça va aller.

La surface de la piste a été meulée à plusieurs endroits pour atténuer les pires bosses. Ce sont aux tours deux à trois, quatre, six, 10 et 14.

Cependant, George Russell s’attend à ce que les bosses restent un casse-tête tout au long du week-end. « Ils vont probablement être l’élément clé cette année, comme ils l’étaient en 2019 et comment cet affaissement a été au cours des deux dernières années. »

L’aileron arrière de Verstappen s’est fissuré lors de la dernière course COTA. « Ça va faire ou défaire le week-end, je pense », a poursuivi Russell. « Ça va être vraiment délicat et toutes les voitures ou les pilotes et celui qui s’adapte le mieux, ça sortira probablement en tête.

Cependant Pierre Gasly voit la surface bosselée comme une autre variable à maîtriser. « Cela représente un autre défi pour nous en termes de configuration de la voiture », a déclaré le pilote AlphaTauri.

« Nous savons quand c’est une piste fluide quel type de configuration fonctionne parce que c’est à peu près toutes les pistes. Sur ce genre de piste, il faut peut-être avoir une approche de compromis par rapport à d’habitude, donc ça le rend probablement plus intéressant.

Esteban Ocon est également prêt à relever le défi de ce qui est devenu l’un des circuits les plus cahoteux des visites de F1.

« Je pense que nous avons tous regardé la course Moto GP et vu comment les gars qui luttent avec les bosses. Évidemment, nous avons quatre roues donc cela devrait être un peu plus stable qu’eux. Mais c’est très bosselé.

« La piste a beaucoup vieilli depuis que nous sommes ici, mais il y a eu beaucoup de travail en cours. C’est beau à voir et on aime les morceaux avec du caractère.

«Donc, ça donne du caractère. Nous ne sommes pas ici pour avoir une vie et un rôle faciles sur votre voiture de route, nous sommes ici pour faire du sport.

