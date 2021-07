La surfeuse Kelly Slater envisage de lancer une crypto-monnaie | Invezz

in

Le surfeur légendaire Kelly Slater envisage de lancer une crypto-monnaie. L’homme de 49 ans a fait connaître cette nouvelle dans une interview au Gentleman’s Journal, notant que son actif numérique surveillerait le prix de son entreprise de réutilisation du bois. La pièce ne serait qu’une idée pour le moment. Cependant, Slater promet que ce ne sera pas une crypto-monnaie peu fiable.

Dans l’interview, Slater a déclaré que lui et ses partenaires, Stephanie Gilmore et Sally Fitzgibbons, qui composent la Breitling Surfer Squad, s’intéressent aux crypto-monnaies. Bien que le trio n’ait aucune compétence en développement de crypto, Slater a déclaré qu’ils réfléchissaient. Bien que cela ne les mène peut-être pas loin, Slater a ajouté qu’il connaissait des personnes qui pourraient l’aider, lui et son équipe, à réaliser son rêve. En outre, il a déclaré qu’il avait activement contacté ces personnes.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Promouvoir les crypto-monnaies, Slater a déclaré qu’il pense que l’idée d’avoir une crypto-monnaie qui sert de réserve de valeur et qui n’est pas contrôlée par une organisation centralisée est intéressante. Selon lui, si sa monnaie finit par voir le jour, cela aura un impact positif. Il a ajouté qu’il ne s’agirait pas d’une crypto-monnaie éphémère que les gens utiliseraient à des fins de spéculation pour gagner de l’argent rapidement du jour au lendemain.

Soutenu par les principes fondamentaux de la crypto-monnaie, Slater a déclaré qu’il était un fan de WallStreetBets, un sous-titre populaire qui a récemment orchestré la brève compression de GameStop plus tôt cette année. Selon lui, c’est bien que les gens puissent reprendre le pouvoir s’ils le souhaitent.

Elon Musk est mauvais pour les crypto-monnaies

Avec son attitude optimiste envers les crypto-monnaies, Slater a déclaré qu’il s’attend à ce que Bitcoin (BTC / USD) soit largement adopté, une voie dans laquelle il pense que la principale crypto-monnaie s’est déjà engagée. Cependant, Slater affirme que certaines personnes adoptent la pièce avec de mauvaises intentions au fond. Il a ajouté que certaines personnes sont entrées sur le marché du BTC uniquement pour le manipuler.

Cette nouvelle intervient après que Slater a attaqué Elon Musk, le PDG de Tesla, via une publication Instagram le mois dernier, affirmant qu’il était mauvais pour les crypto-monnaies. Critiquant la décision de Musk d’injecter 1,5 milliard de dollars (1,1 milliard de livres) dans BTC juste avant de soulever des inquiétudes concernant sa consommation d’énergie, qui affecte l’environnement, Slater a déclaré qu’il trouvait étrange que Musk, qui possède une société d’énergie, n’ait pas compris BTC avant de faire votre investissement.

Il a ajouté que Musk n’a aucun problème à prendre les bénéfices. Agissant davantage l’affaire, Slater s’est demandé si Musk avait un problème avec les enfants qui extraient du cobalt en République démocratique du Congo pour fabriquer des batteries.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent