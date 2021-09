La surfeuse olympique Carissa Moore révèle ce qu’il y a dans son sac

Nous avons interviewé Carissa Moore parce que nous pensons que vous aimerez ses choix. Certains des produits présentés proviennent d’une marque pour laquelle elle est payée. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Carissa Moore est tout simplement imparable !

En plus de remporter l’or aux Jeux Olympiques de Tokyo, la surfeuse et quintuple championne du monde WSL est récemment devenue la gagnante féminine de la toute première finale Rip Curl WSL.

“Je veux juste remercier tout le monde pour tout l’amour et les bonnes vibrations qui m’ont porté jusqu’au bout à la fois sur la plage et dans le monde”, a-t-elle écrit sur Instagram après sa grande victoire. “Cheeeehuuuuuuu !!! High five. On l’a fait !!!!”

Alors que Carissa continue de célébrer, elle donne aux fans un coup d’œil à l’intérieur de son sac de plage. De la crème solaire indispensable au livre à lire absolument, les choix de l’olympien sont tout simplement dorés.