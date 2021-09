La surperformance de Nifty est solide mais atteint un pic, selon Jefferies ; devient défensif, ajoute ITC au portefeuille

Nifty a atteint un creux de 7 511 en mars 2020 au milieu de la vente mondiale aidée par la pandémie de coronavirus. (Photo : REUTERS)

Nifty 50 pourrait atteindre son pic maintenant après que l’indice de référence national ait surperformé les marchés émergents de 19 à 33 ppts sur une base de 3/6/12 mois, a déclaré la société mondiale de courtage et de recherche Jefferies. « À partir de tels niveaux, les performances de Nifty ont été historiquement faibles », a déclaré la société de courtage dans un rapport. S’attendant à ce que le Nifty sous-performe après avoir atteint son sommet, Jefferies a apporté des ajustements à son portefeuille modèle, devenant défensif et ajoutant le principal ITC de FMCG au portefeuille et réduisant le poids de deux autres actions. Nifty a plus que doublé par rapport à ses creux de mars 2020 avec une participation massive des détaillants et des entrées record de fonds étrangers en 2020.

Nifty a atteint un creux de 7 511 en mars 2020 au milieu de la vente mondiale aidée par la pandémie de coronavirus. Plus tôt ce mois-ci, Nifty a augmenté de 17 792, se traduisant par un rallye de 136% par rapport aux plus bas de mars 2020. Au cours de ce rallye, l’indice a surperformé les indices de référence des marchés émergents 19ppt/22ppt/33ppt sur une base 90 jours/180 jours/365 jours. “Notre analyse glissante quotidienne à long terme suggère qu’il est peu probable que de telles périodes d’O-PF s’étendent de manière significative au-delà des niveaux actuels”, a déclaré Jefferies. Les analystes ont ajouté que ces périodes de surperformance sont généralement suivies par des marchés boursiers indiens sous-performants de 11ppt, 6ppt et 7ppt en moyenne au cours des 90, 180 et 365 jours suivants respectivement.

Qu’est-ce qui inquiète Jefferies ?

Bien que les analystes de Jefferies aient réitéré leurs vues positives sur l’activité économique de l’Inde, les valorisations des actions nationales restent une préoccupation pour eux, ne laissant aucune place à la hausse. “Notre indicateur préféré (rendement obligataire – rendement des bénéfices) souligne que le rapport risque-rendement est défavorable”, ont-ils déclaré. En outre, les analystes de Jefferies ont déclaré que l’offre d’actions pourrait être d’environ 1,5 fois le niveau 1HFY22 au cours de la seconde moitié de l’exercice, ce qui pourrait plafonner la hausse à court terme, en particulier si les flux FPI ne devaient pas sensiblement augmenter. Les marchés nationaux ont vu un grand nombre d’entreprises planifier ou s’être déjà inscrites en bourse depuis le début de la pandémie. Pendant ce temps, d’un autre côté, les investisseurs étrangers n’ont injecté que 1,5 milliard de dollars au cours des six derniers mois, après de fortes entrées au cours du dernier exercice.

Enfin, la reprise économique rapide est également perçue comme un élément susceptible d’entraver la marche haussière des marchés boursiers. “… une reprise économique rapide en Inde pourrait inciter la RBI à ralentir le soutien des liquidités, ce qui aura un impact sur les sentiments du marché des actions”, a déclaré Jefferies. Jusqu’à présent, la RBI est restée déterminée à faciliter une forte reprise économique, cependant, les choses pourraient changer à l’avenir.

ITC ajouté au portefeuille

Le conglomérat des cigarettes aux hôtels ITC a récemment connu une forte augmentation. L’action a grimpé de 17,5% au cours du dernier mois. Adoptant désormais une approche défensive, Jefferies a ajouté l’ITC à son portefeuille modèle. La société de courtage avait également augmenté le prix cible de l’ITC à 300 Rs pièce. Ouvrant la voie à l’ITC, la société de courtage a réduit le poids de Tata Steel et de la State Bank of India.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.