La surpopulation dans les hôpitaux provoque également une augmentation des décès de patients non-COVID ⋆ 10z viral

COVID-19 tue maintenant des Américains qui n’ont même pas contracté la maladie.

La propagation de la variante Delta à travers les populations non vaccinées à travers le pays, qui a également vu une augmentation du nombre de personnes vaccinées contractant COVID19, conduit à des hôpitaux surpeuplés incapables de soigner les patients cherchant des soins non liés à COVID. Le manque de lits de soins intensifs a maintenant entraîné une nouvelle augmentation du nombre de décès de patients qui ne sont peut-être pas causés par le coronavirus, mais qui étaient toujours causés comme un sous-produit du virus rampant.

PORTLAND, OR – 16 DÉCEMBRE : un travailleur de la santé présente une carte d’enregistrement du vaccin COVID-19 au Portland Veterans Affairs Medical Center le 16 décembre 2020, à Portland, Oregon. Les premières séries de vaccins de Pfizer ont été administrées mercredi dans l’Oregon. (Photo de Nathan Howard/.)

Les hôpitaux manquent de personnel et de nombreux prestataires sont partis en raison de l’épuisement professionnel. Et une partie cruciale du système, étant capable de transférer des patients ou de détourner les patients entrants vers d’autres hôpitaux lorsqu’ils sont surpeuplés, est cassée, selon les responsables de l’État, les travailleurs de la santé et les cadres. En effet, dans de nombreux hôpitaux, les unités de soins intensifs et les services d’urgence n’ont pas de place pour les transferts et sont pleins à craquer. Ayant déjà payé des primes de rétention et pris d’autres mesures pour aider les travailleurs à se sentir épuisés et dépassés, les hôpitaux ont également utilisé les fonds fédéraux qu’ils ont reçus en 2020 qui ont été utilisés pour garder leurs portes ouvertes aux patients pendant la pandémie. La date limite pour dépenser ces fonds était plus tôt cette année, ils ne sont donc pas disponibles pour les hôpitaux maintenant, ce qui cause encore plus de problèmes dans les soins aux patients.

Mon père texan, qui souffre énormément depuis deux ans, devait enfin subir une arthroplastie de la hanche mercredi. L’opération a été annulée moins de 24 heures à l’avance en raison de la surpopulation de Covid-19 à l’hôpital. Son médecin a dit que cela pourrait prendre encore quatre mois. – Gillian Brockell (@gbrockell) 20 août 2021

Les infirmières dans les petits hôpitaux sont fières de fournir une qualité de soins tout aussi élevée que celle fournie par leurs homologues plus grands, mais l’effet du manque de personnel dans les petits hôpitaux peut être plus important. Dans une petite unité de soins intensifs remplie de patients intubés, un jour de maladie pour une seule infirmière peut créer une situation « dangereuse » si aucun autre personnel qualifié n’est disponible.

Certains experts de la santé disent que le système est presque à un point où la qualité des soins est compromise, mais d’autres professionnels de la santé disent que les choses ont bien dépassé ce stade. Les patients atteints d’un cancer, d’une maladie cardiaque, d’une maladie neurologique et d’autres maladies potentiellement mortelles nécessitent des interventions chirurgicales nécessaires pour préserver la vie et la fonction, et elles sont retardées.

Les gens qui refusent les vaccins sont les mêmes qui surpeuplent nos hôpitaux. – Baligubadle (@Baligubadle1) 19 août 2021

Un médecin de l’Oregon dit maintenant qu’ils « rationnent les soins ».

« Seuls les patients qui ont les besoins les plus urgents en matière de soins chirurgicaux reçoivent ces soins dans nos hôpitaux aujourd’hui. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d’autres attendent », a déclaré le Dr Jeff Abalone, le meilleur médecin du système de santé St. Charles.