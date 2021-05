La surprenante histoire vraie des femmes derrière la fête des mères ⋆ .

Toute mère qui a dû enterrer son enfant – l’une des tragédies les plus dévastatrices et les plus durables de la maternité – peut se réjouir de la fête des mères. Tu n’es pas seul. La mère qui a été l’inspiration même pour les vacances, Ann Marie Reeves Jarvis, a perdu sept de ses 11 enfants au milieu des années 1800 dans la Virginie rurale.

Le dévouement à honorer et à soutenir les mères affiché par Ann Marie Reeves Jarvis a inspiré sa fille Anna Jarvis, qui ne s’est jamais mariée ni n’a eu d’enfants, à faire du lobbying pour des vacances en l’honneur de «la meilleure mère qui ait jamais vécu – votre mère». Après quelques années de célébrations locales, la fête des mères est devenue une fête nationale le 9 mai 1914, à la suite de la proclamation du président Woodrow Wilson, qui a déclaré le deuxième dimanche de mai «une expression publique de notre amour et de notre respect pour les mères de notre pays. . »

Ann Marie Reeves est née le 30 septembre 1832 à Culpepper, en Virginie, d’un prédicateur méthodiste et de sa femme. À l’âge de 17 ans, elle a épousé Granville E. Jarvis, fils d’un pasteur baptiste, et le couple a déménagé dans le comté de Taylor (aujourd’hui Virginie-Occidentale) où Granville a commencé sa carrière de commerçant.

Sept enfants nés du jeune couple n’ont pas dépassé l’âge de six ans, mourant de maladies infectieuses, notamment la rougeole, la typhoïde et la scarlatine, et la diphtérie – des affections courantes dans les communautés des Appalaches à cette époque. En effet, l’histoire d’Ann Marie n’était pas rare. Tout au long du 19e et du début du 20e siècle, on estime que 15 à 30 pour cent des nourrissons sont morts avant leur premier anniversaire dans les Appalaches, en grande partie à cause d’épidémies propagées par de mauvaises conditions sanitaires.

À 26 ans, alors qu’elle était enceinte de son sixième enfant, Ann Marie a décidé de passer à l’action. Elle a appelé les mères des communautés locales à créer des clubs de travail pour la fête des mères dans leurs églises pour améliorer la vie des bébés.

Faisant appel à son frère, le Dr James Reeves, qui soignait les victimes de la fièvre typhoïde, ils ont organisé des événements au cours desquels des médecins ont mené des discussions avec des mères locales sur les pratiques d’hygiène qui pourraient garder leurs enfants en bonne santé. Avant 1880, il n’y avait pas de groupe organisé de médecins pour enfants aux États-Unis et aucun domaine de surspécialité spécifique au sein des soins de santé pour enfants. Comme indiqué dans les archives de Virginie-Occidentale:

Les médecins ont dressé un tableau des tâches à accomplir par les clubs. Les membres se sont vu confier certaines tâches… et leur travail a été inspecté par les médecins et les infirmières des communautés environnantes. Les clubs ont été honorés pour la mise en œuvre réussie de leurs plans et la résolution d’un problème communautaire local.

Les clubs ont également fourni des médicaments aux pauvres, embauché des femmes pour travailler dans des familles dont les mères étaient malades et inspecté le lait en bouteille. Les nourrissons non nourris au sein ont connu des taux de mortalité particulièrement élevés car une grande partie de la production de lait de vache était du «lait de vache», qui provenait de vaches nourries uniquement de purée de distillerie et logées dans des conditions sales, sans air frais, sans exercice ni foin, beaucoup également infectées par des bovins. tuberculose (la pasteurisation du lait par chauffage n’a été introduite qu’en 1890).

Lorsque la guerre civile a commencé, Ann Marie a trouvé sa communauté divisée par les loyautés du Nord et du Sud dans une ville ferroviaire stratégique pour les deux côtés. Elle a appelé ses clubs à ne pas choisir leur camp, mais à rester neutres et à servir tous ceux qui en ont besoin. Les clubs ont ensuite nourri et habillé les soldats des deux côtés qui étaient stationnés dans la région.

Les archives de la vie d’Ann Marie Jarvis continuent:

Lorsqu’une épidémie de fièvre typhoïde et de rougeole a éclaté parmi le personnel militaire, Mme Jarvis et ses clubs de travail pour la fête des mères ont été sollicités. Sa réponse a été: «Vous l’aurez. … Aucun mauvais traitement de l’un de nos membres. Nous sommes composés à la fois du bleu et du gris. Les clubs ont par la suite reçu les plus hautes félicitations des officiers et des soldats pour les magnifiques services rendus aux soldats malades.

Après la fin de la guerre, Ann Marie a appelé à la fin des hostilités dans une zone si controversée que l’État s’est scindé en 1863, formant la Virginie-Occidentale. Ils ont planifié une «Journée de l’amitié des mères» réunissant le bleu et le gris pour guérir les animosités.

En tant que fille d’un prédicateur, Ann Marie était une femme fidèle à l’église qui a aidé à collecter des fonds pour construire l’église épiscopale méthodiste d’Andrews en 1873 (maintenant le sanctuaire international de la fête des mères), a enseigné à l’école du dimanche pendant 25 ans et a dirigé des cours sur les «mères». de la Bible. ” Sa prière à la fin de l’un des cours a appelé à la reconnaissance des mères partout dans le monde.

«J’espère et je prie que quelqu’un, un jour, fondera une fête des mères commémorative pour le service incomparable qu’elle rend à l’humanité dans tous les domaines de la vie», a prié Ann Marie.

Anna Marie Jarvis, la neuvième de onze enfants (sa seule sœur survivante est née aveugle), avait 12 ans lorsqu’elle a entendu la prière de sa mère, se rappelant: «Cette prière déchirante et angoissante a brûlé son chemin dans mon esprit et mon cœur si profondément , et il n’a jamais cessé de brûler. Je ne pourrais jamais l’oublier. Lorsque sa mère est décédée le 9 mai 1905, elle a juré de réaliser ce rêve.

Anna a organisé la première célébration de la fête des mères dans sa congrégation d’origine, Andrews Methodist Episcopal Church, le 10 mai 1908. Anna a présenté des œillets blancs – la fleur préférée de sa mère – à chaque fils et fille présents et deux à chaque mère.

Anna a également fait campagne pour une fête nationale de la fête des mères, écrivant des centaines de lettres aux législateurs, aux cadres et aux hommes d’affaires. Conférencière populaire comme sa mère avant elle, Anna a saisi toutes les occasions pour promouvoir sa vision.

Aujourd’hui, la fête des mères est célébrée dans le monde entier à différentes dates. Aux États-Unis, plus de 133 millions de cartes de fête des mères sont échangées chaque année et la journée génère plus de 20 milliards de dollars de dépenses de consommation, selon une enquête annuelle de la National Retail Federation. Anna Jarvis a été si consternée par la commercialisation de la fête qu’elle a essayé désespérément de la faire annuler, passant le reste de sa vie à la protester.

Mais sa proclamation initiale pour la célébration a touché une corde qui dure depuis 117 ans. Dans l’une des premières célébrations, Anna Jarvis a expliqué la signification de la fête de manière assez poignante:

Cette journée a pour but que nous puissions prendre de nouvelles résolutions pour une pensée plus active à nos chères mères. Par des mots, des cadeaux, des actes d’affection, et de toutes les manières possibles, donnez-lui du plaisir et réjouissez son cœur chaque jour, et gardez constamment en mémoire la fête des mères; lorsque vous avez pris cette résolution, de peur d’oublier et de négliger votre chère mère, si elle est absente de la maison, écrivez-lui souvent, dites-lui quelques-unes de ses nobles qualités et comment vous l’aimez. Que Dieu bénisse nos bonnes mères fidèles.

Christine Weerts, auteur de «Heroes of Faith: Rosa J. Young», est chercheuse à l’Alabama Black Lutheran Heritage Association. Elle a remporté une mention élogieuse de l’Institut historique de Concordia en 2020 pour ses écrits historiques sur la race. Auteure indépendante, elle est diplômée en musique (BA) et en religion (MA).