La surprenante nouvelle utilisation de Bizum à éviter à tout prix | La vie

Les nouvelles technologies font leur chemin et actuellement, même Bizum est utilisé pour payer les vendeurs de rue, ce qui pourrait être potentiellement dangereux et devrait être évité à tout prix.

Les nouvelles technologies sont toujours là pour rester et Bizum devient l’un des modes de paiement les plus utilisés entre particuliers des derniers temps. Il est utilisé pour de nombreuses transactions et la dernière n’est peut-être pas la meilleure idée.

Certains vendeurs de rue font la promotion qu’ils peuvent être payés via Bizum. Le journal El Mundo nous apprend comment les manteros habituels commencent à recevoir le paiement de leurs produits via ce canal.

À Madrid, ils ont été revus dans le quartier des rues Gran Vía, Sol, Carmen Arenal et Preciados. Au cours des deux dernières années, il y a eu moins d’afflux de manteros dans la région en raison du coronavirus, mais ils commencent à revenir à leurs routines, bien que cette fois avec Bizum comme option de paiement.

L’Association des commerçants des rues Preciados Carmen Arenal et Adyacentes (Apreca) assure que les commerçants ont remarqué la présence de ces manteros depuis « il y a une semaine ou 10 jours ». Cette situation était un problème qui avait disparu pendant la pandémie.

On les voit encore entre 23h00 et minuit, avec des produits contrefaits qui peuvent faire mordre les passants, bien que maintenant accepter le paiement par Bizum en indiquant que ce n’est pas dangereux.

Bizum et la facilité de l’arnaque

Ces manteros comprennent que nous ne pouvons pas transporter d’argent liquide et ont rejoint la tendance du paiement avec le mobile. À l’approche de Noël, de nombreuses personnes peuvent rechercher des cadeaux jusqu’au petit matin, rencontrer ces vendeurs ambulants et la facilité de paiement via l’application.

Bien qu’il soit assez simple de le faire, également ça peut être très dangereux. Il existe actuellement un certain nombre d’escroqueries sur Bizum qui peuvent être très dommageables.

En obtenant notre numéro de téléphone ils peuvent essayer d’obtenir plus de données. Il n’est même pas nécessaire que ce soit un vol de notre part, ils peuvent nous utiliser pour atteindre quelqu’un d’autre. Cela s’est produit avec une femme qui s’est retrouvée sans rien après avoir cloné le téléphone portable de sa sœur.

Nous conseillons que n’utilisez pas ce type d’application pour effectuer des paiements autres qu’à des personnes que vous connaissez. Nous pouvons être la cible de crimes qui peuvent détruire notre compte bancaire.