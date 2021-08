La surprise d’Axiom Verge 2 est lancée aujourd’hui sur Switch, PS4 et PC

in

Axiome Verge 2, la suite de l’un des meilleurs titres Metroidvania modernes que nous ayons vus, a été lancé par surprise aujourd’hui sur plusieurs plateformes.

Lors de l’Indie World Showcase de Nintendo aujourd’hui, Nintendo a annoncé qu’Axiom Verge 2 serait lancé plus tard dans la journée – mais il arrivera également sur PS4 et PC via Epic Games Store.

L’original Axiom Verge est sorti en 2015, et bien que nous sachions que le suivi devait arriver à un moment donné, on peut affirmer sans risque que très peu de gens s’y attendaient aujourd’hui.

“Axiom Verge 2 fait partie de la même histoire qu’Axiom Verge 1, mais c’est un tout nouveau jeu : de nouveaux personnages, de nouveaux pouvoirs, de nouveaux ennemis et un nouveau monde. Vous pouvez y jouer avant ou après l’original”, indique le texte de présentation de le jeu.

Découvrez la bande-annonce de lancement ci-dessous.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Axiom Verge 2 de Thomas Happ Games a été initialement annoncé lors d’un stream Nindies en 2019 et a été reporté à 2021 en octobre de l’année dernière. Selon un article de blog du développeur, un « certain nombre de facteurs » ont conduit à repousser le calendrier de sortie cette année, nous sommes donc heureux de pouvoir enfin voir le jeu en action maintenant.

Axiom Verge 2 arrive plus tard dans la journée pour Nintendo Switch, Playstation 4 et Epic Game Store, et – selon un message sur le site du jeu – une version PS5 dédiée du jeu devrait également arriver à un moment donné.