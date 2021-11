La surprise qu’a prise Anna Favella en donnant vie à Marcela

L’actrice, née à Rome et ayant grandi en Sicile, Italie, a avoué que jusqu’à ce qu’il lise le livret de la biosérie, il comprenait la pertinence de Luis Miguel et pourquoi les gens voulaient en savoir autant sur sa vie. Cependant, il avoue qu’il ne s’attendait pas à son personnage (Marcela) va générer tant d’affection chez les téléspectateurs.

« C’était une surprise, j’ai fait le casting en Italie, puis en Espagne, où j’ai rencontré Óscar Jaenada. Je n’avais jamais imaginé le succès qu’il a eu, j’ai lu le script et compris pourquoi [era necesario] vivre de ce chanteur. Je ne l’ai plus localisé comme l’interprète qui a participé en Italie, à San Remo en 1985, mais [hasta ahora] J’ai compris la pertinence qu’il a ».

Pour boucler complètement le cycle, Anna a eu l’occasion de revenir sur la série et de donner vie à un Marcela gai et jeune dans les épisodes du dernier opus.

« C’était un cadeau pour moi de pouvoir revenir, c’est dans une sorte de flash-back. Je rentre heureux, rencontrant toute l’équipe qui était vraiment comme une famille, je me suis bien amusé car je connaissais aussi déjà Oscar, nous avons rencontré des personnages déjà réalisés et déjà très aimés du public. C’était comme clôturer en fanfare car, en plus, on voit un Marcela très détendu contrairement à ce qui a été vu auparavant, car c’est ainsi qu’elle et Luisito Rey sont tombés amoureux », a partagé Anna.