la surprise se ferme contre la déception

Cela aurait pu être l’un de ces matchs passionnants pour définir l’équipe troisième de la Ligue Europa, mais non. Le Shérif, qui a déjà son billet en main, visitera le décevant Shakhtar en Ukraine pour clôturer la phase de groupes.

Ceux de Donetsk n’auront pas la moindre chance de rattraper les Moldaves. Ils n’ont pu récolter qu’un seul point lors des cinq matchs disputés par le groupe, un nul face à l’Inter. Le reste, toutes les défaites, y compris la Moldavie contre le même rival 2-0 et leur paraissant infiniment inférieurs.

Le shérif, de son côté, veut augmenter le revenu de six points qu’il vaut déjà pour accéder à la prochaine phase de la Ligue Europa. Le champion de Moldavie a profité d’un bon départ pour mener le groupe; Cependant, son niveau a baissé ces derniers jours et l’accent est désormais mis sur l’autre compétition européenne. Ceux de Yuri Vernidub fermeront une phase de rêve et aspireront à maintenir le même état de forme.

ALIGNEMENTS POSSIBLES :

Shakhtar : Trubin ; Dodo, Vitao, Marlon, Matvienko ; Maycon, Stepanenko; Tête, Pedrinho, Salomon ; Fernando.

Shérif: Athanasiadis; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano ; Addo, S Thill; Souza, Kolovos, Castaneda ; A Traoré.

Heure: 21h00.

Stade: Olympique.

Arbitre: Donatas Rumsas (Lituanie).