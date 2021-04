La surtension de dernière heure soulève Sensex, Nifty le jour d’expiration hebdomadaire; voici ce que les analystes pensent du commerce d’aujourd’hui

Les marchés ont eu du mal à trouver une direction alors qu’ils continuaient à osciller des deux côtés de la ligne et ont finalement fini à environ 0,5%. Image: .

Une reprise intelligente au cours de la dernière heure de négociation, principalement tirée par l’achat d’actions de métaux et de produits pharmaceutiques, a aidé BSE Sensex et Nifty 50 à terminer près du sommet de la journée le jour d’expiration hebdomadaire. BSE Sensex a fini par 260 points ou 0,53 pour cent à 48 804, tandis que le plus large Nifty 50 s’est stabilisé à 14 481. Les poids lourds de l’indice tels que HDFC Bank, Tata Consultancy Services (TCS) ICICI Bank, Housing Development Finance Corporation (HDFC) et Reliance Industries Ltd (RIL) ont le plus contribué au gain des indices. Les marchés plus larges ont sous-performé les indices de référence des actions. Les indices S&P BSE MidCap et SmallCap ont baissé de 0,1% et 0,03% à 19 923 et 20 799,7, respectivement.

Rohit Singre, analyste technique principal chez LKP Securities

Une autre séance positive a été observée aujourd’hui alors que l’indice clôturait une journée à 14581 avec des gains de plus de demi pour cent et formait une bougie haussière pour la deuxième journée consécutive. L’indice a formé une bonne base près de la zone 14460-14350 s’il parvient à maintenir les niveaux susmentionnés, nous pourrions voir un mouvement vers le nord vers la zone 14700-14800, ce qui est un obstacle immédiat et fort sur le côté supérieur. La gamme globale pour astucieux se situe entre 14250 à la baisse et 15k à la hausse

Milan Vaishnav, CMT, MSTA, analyste technique conseil et fondateur, Gemstone Equity Research & Advisory Services

Les marchés ont été témoins d’une session dominée par l’expiration des options typiquement hebdomadaire. La grève de 15500 avait une concentration maximale de Call OI qui est passée à 15600. Cela a permis à NIFTY de passer au-delà de 15500, mais s’est installé en dessous du point 15600. Du point de vue technique, l’indice continue de rester à l’intérieur du canal baissier et s’est arrêté près de son 20-DMA à court terme.

Binod Modi, responsable de la stratégie chez Reliance Securities

Les actions nationales semblaient résilientes dans un contexte de forte volatilité. Les indices de référence se sont nettement redressés par rapport au creux d’aujourd’hui, principalement grâce au rebond des indices financiers et pharmaceutiques. Les stocks automobiles ont été les plus touchés aujourd’hui, principalement en raison des restrictions économiques plus larges imposées dans le Maharashtra, qui contribue à plus de 20% de la production automobile du pays. Infosys a été témoin d’une importante réservation de bénéfices après avoir manqué l’estimation de la rue dans les bénéfices du 4QFY21. Cependant, des achats importants ont été observés dans d’autres majors de l’informatique en raison de perspectives de croissance soutenues. L’indice de volatilité a grimpé de plus de 2%.

Mohit Nigam, chef, PMS et conseil, Hem Securities

Les marchés ont eu du mal à trouver une direction alors qu’ils continuaient à osciller des deux côtés de la ligne et ont finalement fini à environ 0,5%. Sur le front des données, l’inflation WPI atteignant un sommet de 8 ans à 7,39% et la roupie atteignant un creux de 9 mois à 75,32 font allusion à des pressions inflationnistes et à des sorties de capitaux étrangers sur le marché des capitaux. Les restrictions croissantes liées au COVID-19 à Mumbai, Delhi et Rajasthan ont encore ajouté de la nervosité sur le marché. Cependant, nous pensons que la volatilité du marché est une réaction instinctive et que la situation devrait s’améliorer plus tôt que prévu. Les baisses actuelles sont l’occasion d’ajouter de grandes capitalisations du secteur bancaire et informatique tout en restant optimistes sur les biens d’équipement, la technologie et l’espace numérique. Techniquement, Nifty peut jouer dans la gamme de 14200-14900.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services

Le marché devient plus prudent alors que les États augmentent les restrictions en raison des ravages créés par le virus. Les secteurs et les actions axés sur la croissance perdent de leur élan tandis que les défensives comme la Pharma, les FMCG et l’informatique gagnent du terrain. Cependant, les États n’opteront pas pour un verrouillage complet comme l’année dernière, mais une valorisation élevée conduira à une phase de consolidation à court terme

