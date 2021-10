La surveillance de la pollution de l’air à Delhi est renforcée par le nouveau système d’aide à la décision

Delhi a toujours été aux prises avec une mauvaise qualité de l’air, en particulier pendant les mois d’hiver. (./Fichier)

Le ministre d’État de l’Union pour la science et la technologie, Jitendra Singh, a récemment lancé un système d’aide à la décision (DSS) intégré au système d’alerte précoce de la qualité de l’air pour une meilleure gestion de la qualité de l’air à Delhi-NCR.

Le DSS a été développé par l’Institut indien de météorologie tropicale de Pune, des scientifiques après que la Commission pour la gestion de la qualité de l’air eut déclaré que Delhi-NCR avait besoin d’un tel système.

La commission a récemment revu le système et a donné son accord de principe au DSS. Un site Web distinct a également été lancé pour le MAS. Le portail montre comment les émissions de Delhi et des 19 districts environnants ont contribué à la qualité de l’air de la capitale nationale. Il montre également comment divers secteurs – industrie, transport, construction, poussière de route, combustion de biomasse, combustion de déchets et sources résidentielles – contribuent aux émissions. Le portail cartographie la contribution de huit de ces secteurs sur un graphique.

Les 19 districts à partir desquels le système cartographie les données comprennent Karnal, Jind, Rohtak, Bharatpur, Panipat, Jhajjar, Bhiwani, Alwar, Faridabad, Gurgaon, Ghaziabad, Muzaffarnagar et Meerut. Le système devrait aider à effectuer des interventions critiques au niveau des politiques pour gérer les émissions.

Le portail peut créer des scénarios et déterminer comment la pollution atmosphérique serait affectée si les émissions de certains secteurs étaient réduites.

Delhi a toujours été aux prises avec une mauvaise qualité de l’air, en particulier pendant les mois d’hiver, car la fumée des chaumes brûlés dans l’Haryana et le Pendjab voisins atteint la capitale nationale et étouffe l’air de la ville. La visibilité diminue également considérablement au cours de cette période en raison des polluants plus élevés dans l’air.

La ville se classe régulièrement parmi les premières dans les listes des villes les plus polluées. Malgré plusieurs interventions du gouvernement de l’État, y compris la formule impair-pair pour les véhicules, la qualité de l’air de la ville continue de décliner pendant les mois d’hiver. Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a récemment appelé le public à ne pas utiliser ses véhicules un jour de la semaine, tandis que le gouvernement de l’État a installé des purificateurs d’air sur le modèle de Pékin à Connaught Place pour réduire la pollution.

