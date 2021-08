La surveillance de l’iPhone pour le CSAM est trop risquée, selon des groupes de défense des droits civiques

Plus de 90 groupes de défense des droits civiques dans le monde ont signé une lettre ouverte s’opposant à ce qu’ils appellent les capacités de surveillance de l’iPhone, demandant à Apple d’abandonner ses projets de numérisation CSAM.

De plus, ils aimeraient également que le fabricant de l’iPhone abandonne les plans pour la détection de nudité iMessage, car cela pourrait mettre les jeunes homosexuels en danger.

Les signataires de la lettre sont l’American Civil Liberties Union (ACLU), l’Association canadienne des libertés civiles, Digital Rights Watch en Australie, Liberty au Royaume-Uni et Privacy International.

La lettre met en évidence le principal risque que beaucoup ont soulevé, d’abus par des gouvernements répressifs.

Une fois cette capacité intégrée aux produits Apple, l’entreprise et ses concurrents seront confrontés à une pression énorme – et potentiellement à des exigences légales – de la part des gouvernements du monde entier pour numériser des photos non seulement pour CSAM, mais aussi pour d’autres images qu’un gouvernement trouve répréhensibles. Ces images peuvent être des violations des droits de l’homme, des manifestations politiques, des images que les entreprises ont qualifiées de contenu « terroriste » ou extrémiste violent, ou même des images peu flatteuses des mêmes politiciens qui feront pression sur l’entreprise pour les rechercher. Et cette pression pourrait s’étendre à toutes les images stockées sur l’appareil, pas seulement à celles téléchargées sur iCloud. Ainsi, Apple aura jeté les bases de la censure, de la surveillance et de la persécution à l’échelle mondiale.

Mais il indique également que l’analyse séparée des comptes iMessage des enfants pour les nus, une autre forme de surveillance de l’iPhone, pourrait mettre les enfants en danger.

Le système développé par Apple suppose que les comptes « parent » et « enfant » impliqués appartiennent en réalité à un adulte qui est le parent d’un enfant et que ces personnes ont une relation saine. Ce n’est peut-être pas toujours le cas ; un adulte violent peut être l’organisateur du compte, et les conséquences de la notification parentale pourraient menacer la sécurité et le bien-être de l’enfant. Les jeunes LGBTQ+ sur des comptes familiaux avec des parents antipathiques sont particulièrement à risque.

Il indique que les organisations respectent l’intention d’Apple, mais que l’entreprise doit respecter ses valeurs de confidentialité.

Nous soutenons les efforts visant à protéger les enfants et nous nous opposons fermement à la prolifération des CSAM. Mais les changements annoncés par Apple mettent les enfants et ses autres utilisateurs en danger, maintenant et à l’avenir. Nous exhortons Apple à abandonner ces changements et à réaffirmer l’engagement de l’entreprise à protéger ses utilisateurs avec un cryptage de bout en bout. Nous exhortons également Apple à consulter plus régulièrement les groupes de la société civile et les communautés vulnérables qui peuvent être affectées de manière disproportionnée par les modifications apportées à ses produits et services.

Cela fait suite au Parlement allemand qui a écrit une lettre similaire à Apple il y a quelques jours.

