La surveillance implacable d’Amazon doit être arrêtée ⋆ 10z viral

La semaine dernière, Bloomberg News a annoncé qu’Amazon prévoyait de lancer un dispositif de suivi compatible Alexa pour les enfants. Cette dernière révélation, qui n’est pas la première tentative d’Amazon de cibler les enfants avec des dispositifs de suivi, n’est pas une surprise de la part d’une entreprise qui a fait de la surveillance un élément essentiel de son modèle commercial. Alors qu’Amazon poursuit sa croisade implacable pour monopoliser les marchés, écraser ses concurrents et extraire autant de données que possible de consommateurs sans méfiance et de marchands tiers, le Congrès et les forces de l’ordre fédérales doivent intervenir pour restructurer l’entreprise et l’empêcher d’utiliser ces pratiques néfastes. Un nouveau rapport de l’Open Markets Institute (où je suis employé) détaille comment.

En juin 2021, Amazon comptait 6,2 millions de vendeurs et 1,6 million de vendeurs actifs, ce qui en fait la plus grande plateforme de commerce électronique au monde. Amazon a également une domination quasi absolue sur une gamme de marchés, dont près de 50 % de part de marché dans le commerce électronique, 90 % dans les livres électroniques et 32 ​​% dans le cloud computing. Surtout, sur ces marchés, Amazon agit en tant qu’intermédiaire entre des groupes d’utilisateurs distincts, par exemple entre le client et le commerçant sur sa plate-forme de commerce électronique Marketplace. En raison de sa position sur le marché, Amazon possède un contrôle extraordinaire pour structurer la relation entre les parties et leurs relations avec Amazon. L’entreprise peut employer des tactiques qui lui permettent d’étendre radicalement son infrastructure de surveillance et de renforcer sa domination.

Considérez la plate-forme de commerce électronique Marketplace d’Amazon. Avant qu’un commerçant puisse mettre ses produits sur le site d’Amazon, il doit accepter une pléthore d’exigences imposées unilatéralement par Amazon de manière à prendre ou à laisser. Il en va de même pour les clients potentiels. Ces accords coercitifs permettent à Amazon de collecter autant de données que possible auprès des commerçants et des consommateurs. Ces accords créent ainsi la porte dérobée permettant à Amazon d’exploiter son infrastructure de surveillance.

Lorsque les utilisateurs parcourent le site Marketplace d’Amazon, presque toutes les actions qu’ils effectuent sont suivies et enregistrées par Amazon. Amazon surveille chaque clic d’utilisateur, chaque recherche d’utilisateur, chaque commentaire soumis et chaque critique de produit. Amazon suit même la durée pendant laquelle un utilisateur reste sur une page Web. À partir de l’achat d’un seul produit, Amazon peut récolter jusqu’à 2 000 points de données.

Pour les commerçants, les opérations de collecte de données d’Amazon ne sont pas différentes. Selon un ancien cadre d’Amazon, « Chaque opportunité d’interagir avec un [merchant] est une autre occasion de collecter des données. Les accords d’Amazon permettent à l’entreprise de collecter des informations relatives au prix, à la description, à l’historique et à la fréquence d’achat d’un produit.

L’immense quantité de données qu’Amazon collecte peut être utilisée pour étendre son pouvoir de monopole et nuire considérablement aux entreprises indépendantes. Par exemple, en accédant à la description d’un produit, à la fréquence d’achat et à d’autres points de données, Amazon peut choisir précisément une catégorie de produit pour optimiser ses revenus potentiels. En combinaison avec sa vaste infrastructure de production et de distribution, Amazon peut alors copier complètement les produits d’un commerçant et les vendre directement aux consommateurs sous sa propre marque exclusive.

En effet, Amazon oblige les marchands tiers qui dépendent de l’entreprise pour leurs activités à aider Amazon à se concurrencer. L’utilisation par Amazon de son infrastructure de surveillance pour copier des produits a été un immense succès pour l’entreprise, même après que l’entreprise a été surprise en train de mentir au Congrès sur ses pratiques de collecte de données. Amazon est désormais devenu le vendeur de 94 % de toutes les batteries sur sa place de marché, de plus de 50 % des produits dans les catégories vêtements, chaussures et bijoux, et de plus de 30 % dans les catégories maison, jardin et animaux de compagnie.

En récoltant des données sur chacun de ses consommateurs, Amazon peut même utiliser son infrastructure de surveillance pour fixer correctement ses prix afin de maximiser les chances d’un achat réussi. Ainsi, les données de chaque achat de produit ou interaction avec le site d’Amazon que des millions de commerçants et de consommateurs sont obligés de fournir sont essentiellement de mini-expériences d’essais et d’erreurs permettant à l’entreprise d’optimiser la position commerciale, les prix et la conception de son propre produit de marque. Par le passé, Amazon a même utilisé son pouvoir de monopole pour imposer des accords tarifaires restrictifs qui empêchaient les commerçants de proposer des prix inférieurs sur des sites de commerce électronique concurrents.

Amazon peut même réorganiser les classements de recherche de ses listes de produits pour placer ses propres articles en haut des résultats de recherche. En raison de son contrôle sur la structure de sa plateforme de commerce électronique, Amazon peut manipuler les performances et le standing de ses propres produits (ceux qu’il crée souvent en copiant les marchands). Cette tactique trompe les consommateurs qui pensent souvent que les classements de recherche sont basés sur le mérite, les préférences des consommateurs ou une promotion payante via des publicités. Amazon présente aux consommateurs une fausse réalité sur les produits qui leur sont présentés et pourquoi, tout en utilisant son contrôle pour pousser et inciter les consommateurs à acheter les produits de la marque Amazon. En conséquence, Amazon prive les consommateurs de la possibilité de choisir des produits en fonction des performances ou des notes tout en augmentant artificiellement ses propres produits.

La domination d’Amazon garantit pratiquement qu’il peut imposer unilatéralement toute nouvelle méthode de surveillance qu’il développe à ses marchands tiers. Par exemple, Fulfillment by Amazon (FBA) est le service de stockage, d’emballage, de livraison et de gestion client de la société proposé aux vendeurs tiers.

Expédié par Amazon peut sembler être un service généreux, mais le géant de l’entreprise fait plus que simplement offrir aux marchands tiers la possibilité d’utiliser sa vaste infrastructure pour soutenir leurs opérations. Expédié par Amazon est en fait une batte cruciale qu’Amazon est capable de balancer contre les marchands dépendants. Il fournit à Amazon un accès à des données de produits complexes ainsi qu’à d’autres informations sensibles sur le plan de la concurrence sur la façon dont les produits sont emballés et livrés. Avec près des deux tiers des marchands s’appuyant sur Expédié par Amazon, si un marchand essaie de défier Amazon en n’adoptant pas ses conditions de service, peu importe leur caractère arbitraire ou onéreux, Amazon peut retirer un vendeur de son service ou augmenter arbitrairement les prix d’expédition et de livraison. .

Avec son immense pouvoir, Amazon peut même choisir les gagnants et les perdants sur sa place de marché en récompensant les marchands qui lui sont les plus fidèles. Par exemple, les chercheurs ont découvert que les commerçants étaient plus susceptibles de recevoir une Buy Box (un bouton numérique qu’un utilisateur peut ajouter à son panier pour un achat plus facile et immédiat d’un produit) sur la page de leur produit si le commerçant utilise Expédié par Amazon. Amazon force donc les vendeurs dans une position où ils peuvent soit adopter en permanence les services d’Amazon et devenir encore plus dépendants de l’entreprise, soit risquer la discrimination ou le retrait de la plate-forme de commerce électronique essentielle.

Comme le détaille notre rapport, Amazon s’engage dans une multitude d’autres tactiques de surveillance, notamment la copie de logiciels concurrents avec sa division de cloud computing AWS et l’utilisation de ses haut-parleurs Alexa pour collecter les données vocales des utilisateurs. Heureusement, il existe de nombreuses solutions disponibles. Les régulateurs antitrust, les autorités et le Congrès ont déjà utilisé de nombreuses tactiques disponibles pour limiter le pouvoir concentré des entreprises dans l’économie américaine. Par exemple, le Congrès peut promulguer une législation ou les autorités antitrust peuvent engager une action en justice pour séparer structurellement les différentes divisions d’Amazon (telles que sa place de marché et sa division FBA) en entités commerciales distinctes. Un tel recours empêcherait Amazon d’utiliser sa position dominante pour contraindre les parties à adopter bon nombre de ses services. La Federal Trade Commission peut également utiliser ses larges pouvoirs de réglementation pour interdire les types d’accords coercitifs qu’Amazon impose à ses vendeurs et consommateurs pour obtenir des conditions exceptionnellement favorables et extraire des quantités infinies de données. Le Congrès et les régulateurs fédéraux peuvent même imposer des restrictions aux transporteurs publics sur les opérations de la société pour empêcher la société d’imposer des conditions abusives aux vendeurs. Une telle situation imposerait une surveillance publique supplémentaire sur les opérations d’Amazon pour garantir que les conditions d’Amazon sont justes et raisonnables pour tous ceux qui souhaitent utiliser sa place de marché pour vendre des produits. Chacune de ces solutions peut aider à mettre fin aux pratiques de surveillance d’Amazon afin de créer un marché plus juste et plus démocratique pour les consommateurs et les commerçants indépendants.

Une pléthore de preuves montre qu’Amazon étendra sans relâche son infrastructure de surveillance pour monopoliser les marchés. Maintenant, avec même les enfants comme cible potentielle pour collecter plus de données, le Congrès et les régulateurs fédéraux doivent agir pour mettre fin aux pratiques néfastes d’Amazon.

Notre travail est sous licence Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0). N’hésitez pas à republier et à partager largement.

_______

À propos de l’auteur

Daniel A. Hanley est analyste des politiques à l’Open Markets Institute. Suivez-le sur Twitter à @danielahanley.