La suspension de l’IPL pourrait avoir un impact sur la croissance du nombre d’abonnés de Disney

Disney + est sur la bonne voie pour atteindre l’objectif de 230 à 260 millions d’abonnés dans le monde d’ici 2024

Disney s’attend à ce que le rythme d’ajout de la base totale d’abonnés de son activité directe aux consommateurs ralentisse au second semestre de l’exercice 2021, en partie en raison de la suspension brutale de la Premier League indienne (IPL) en Inde. Disney + contribue de manière significative au segment des clients directs de l’entreprise.

«Je vais parler du direct-to-consumer et des ajouts nets plus lents (abonnés) attendus pour la seconde moitié de l’année. C’est… en grande partie dû à la suspension de l’IPL liée à Covid et à la décision que nous avons prise de déplacer le lancement de Star + Latin America au quatrième trimestre », Christine M McCarthy, vice-présidente exécutive senior et directrice financière de The Walt Disney Company, a déclaré jeudi.

«… L’autre chose qui va se passer ici est l’absence des jeux IPL en Inde, cela aura également un impact sur les revenus publicitaires. Ainsi, vous pourriez voir une diminution de la réalisation moyenne par utilisateur (Arpu) dans les sous-marins en Inde… », a déclaré McCarthy. La société annonçait les résultats de son deuxième trimestre fiscal clos le 3 avril 2021.

Disney +, qui comptait 103,6 millions d’abonnés mondiaux payants à la fin du deuxième trimestre, a déclaré que Disney + Hotstar était le «contributeur le plus important aux ajouts nets d’abonnés entre le premier et le deuxième trimestre, représentant environ un tiers de la base totale d’abonnés de Disney + à la fin de le deuxième trimestre ». Cependant, Arpu chez Disney + Hotstar était «en baisse significative» par rapport au premier trimestre en raison de la baisse des revenus publicitaires en raison du «timing des matchs IPL et de l’impact de Covid en Inde», a déclaré la société. L’Arpu global pour Disney + au cours du trimestre était de 3,99 $, bien qu’en excluant Disney + Hotstar, il s’élevait à 5,61 $. La saison IPL 2021 avait débuté le 9 avril, qui s’inscrit dans le troisième trimestre selon le calendrier fiscal de Disney.

La société a cependant soutenu que Disney + était en bonne voie d’atteindre l’objectif de 230 à 260 millions d’abonnés mondiaux d’ici 2024.

Répondant à une question sur la possibilité que l’IPL se déroule dans un autre pays, McCarthy a déclaré que l’entreprise en bénéficierait si le tournoi est transféré avec succès. “Le gros problème sera quand dans le trimestre et si elle chevauche dans Q4 ou si elle entre dans le premier trimestre fiscal, qui commence pour nous au début d’octobre”, a déclaré McCarthy.

Le diffuseur officiel d’IPL, Star India, a déboursé 16 347 crores pour acquérir les droits médias de l’événement pour une période de cinq ans se terminant en 2022. Il visait initialement à engranger environ 3 200 crores de revenus publicitaires cette saison avec Disney + Hotstar qui devrait générer des revenus publicitaires cette saison. environ `400-`500 crore des revenus totaux.

Le 4 mai, le conseil de contrôle du cricket en Inde a annoncé la suspension de l’IPL avec effet immédiat après que certains joueurs ont contracté Covid-19.

Selon Barc India, les 17 premiers matchs de l’IPL 2021 ont enregistré 6,62 milliards de minutes de visionnage par match. En comparaison, les 14 premiers matchs de l’année dernière avaient recueilli 8,34 milliards de minutes de visionnage par match. La portée cumulée a diminué d’environ 9,5%, passant de 116 millions par match en 2020 à 105 millions par match cette année.

Le chiffre d’affaires total de Disney au cours du deuxième trimestre de l’exercice21 s’est élevé à 15,6 milliards de dollars, soit moins que les 18 milliards de dollars affichés au trimestre de l’an dernier.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.