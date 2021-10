La symphonie inachevée : la 10e symphonie de Beethoven s’achève avec l’aide de l’IA

La plupart des compositions de Beethoven sont jouées dans le répertoire de musique classique

Les mélomanes ont une autre raison de profiter de la musique classique en direct à l’Opéra national, Musikverein, Konzerthaus, Volksoper et d’innombrables autres grandes salles de concert à Vienne. La 10e symphonie du compositeur allemand Ludwig van Beethoven s’ajouterait à l’héritage musical de la ville. C’est parce que le mystère de la symphonie inachevée est enfin terminé.

Sans aucun doute connu pour son héritage musical dans la capitale européenne de la musique classique, Beethoven avait composé neuf symphonies et a commencé à travailler sur sa dixième peu avant sa mort en 1827. Aujourd’hui près de 200 ans après sa mort, la dernière et inachevée symphonie, qui ne pouvait être terminé en raison de la détérioration de son état de santé, est terminé. Il est réuni par le géant allemand des télécommunications Telekom avec l’aide de l’intelligence artificielle (IA) et d’une équipe de musicologues et d’experts internationaux. La première mondiale de la 10e symphonie achevée de Beethoven a eu lieu le 9 octobre, en direct du Telekom Forum à Bonn, en Allemagne et diffusée en direct sur la chaîne de télévision Magenta et sur MegentaMusik 360. La symphonie est publiée sur les versions BMG intitulées Beethoven X – The AI ​​Project .

Sa première œuvre majeure pour orchestre, la première symphonie, fut créée en 1800, et son premier ensemble de quatuors à cordes fut publié en 1801. Malgré la détérioration de son audition au cours de cette période, Beethoven continua à diriger, créant ses troisième et cinquième symphonies en 1804 et 1808. La composition orchestrale finale, la symphonie n° 9 en ré mineur, a été lancée en 1824. Dans les dernières années de sa vie, Beethoven a commencé à travailler sur la 10e symphonie, qui est restée non identifiée pendant des années.

La plupart des compositions de Beethoven sont jouées dans le répertoire de la musique classique, bien que le musicien n’ait pas laissé grand-chose, à part quelques notes de musique et une poignée d’idées. Certaines des esquisses musicales ont été déconstruites par des historiens, des musicologues, des compositeurs et des scientifiques pour donner vie à la 10e symphonie aux côtés de la vision du compositeur.

Tout a commencé en juin 2019 lorsqu’une équipe comprenant le Dr Matthias Roder, directeur de l’Institut Karajan, une organisation de Salzbourg, en Autriche, qui promeut la technologie musicale ; avec le compositeur autrichien Walter Werzowa, connu pour avoir écrit le jingle de bong signature d’Intel ; Mark Gotham, un expert en musique informatique ; et Robert Levin, musicologue à l’université Harvard, ont rassemblé ses notes pour décoder cette symphonie.

« Beethoven avait l’intention d’écrire sa 10e symphonie avant son décès. Ses thèmes et ses motivations ont été enfermés pendant 200 ans. Certains de ses croquis sont si clairsemés, bien qu’écrits avec brio, que seule une IA spécialement développée pourrait avoir un sens avec elle. Nous avons lancé de nouveaux algorithmes pour continuer avec respect et authenticité le travail de Beethoven », explique le compositeur autrichien Walter Werzowa.

Creative AI process a transcrit le corps de ses œuvres, des croquis pour créer des symphonies envoûtantes, des quatuors à cordes et des sonates. Il s’agit d’une réalisation remarquable d’avancées technologiques telles que l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle pour offrir l’interprétation indispensable d’une musique ou d’une œuvre d’art originale.

Il ne fait aucun doute que la scène de la musique classique à Vienne est importante pour la vie et l’époque des compositeurs de musique comme Mozart, Beethoven et Strauss qui ont vécu, aimé, composé et joué ici. Par exemple, le légendaire compositeur de musique Beethoven, qui non seulement s’est installé à Vienne pendant plus de 35 ans, a souvent visité la ville pour rencontrer le plus grand compositeur vivant, Wolfgang Amadeus Mozart. Un autre joyau musical de la ville était Johann Strauss, également connu sous le nom de roi de la valse, et un compositeur célèbre pour ses valses et opérettes viennoises.

La ville, où le grand compositeur a élu domicile à l’âge de 22 ans, a rendu un hommage particulier à la musique tout au long de l’année pour marquer son appréciation pour le maestro. La capitale autrichienne est un centre créatif pour le génie musical et le cadre de la plupart de ses premières. Son riche héritage musical continue de prospérer dans toute sa vitalité et sa variété dans la capitale mondiale de la musique à ce jour.

