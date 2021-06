La syndicalisation des travailleurs d’Amazon est une “priorité absolue” pour la principale organisation syndicale

La Fraternité internationale des Teamsters, l’un des plus grands syndicats des États-Unis, a voté pour aller de l’avant avec une résolution pour aider à pousser les travailleurs d’Amazon à se syndiquer.

Le « projet Amazon », comme s’appelle l’initiative, vise à améliorer les conditions de travail des travailleurs d’Amazon et sera entièrement financé par le syndicat.

Randy Korgan, directeur national des Teamsters pour Amazon, déclare que les travailleurs d’Amazon n’ont pas de voix lorsqu’ils occupent des postes déshumanisants et mal rémunérés. “Les travailleurs d’Amazon réclament des conditions de travail plus sûres et meilleures et avec la résolution d’aujourd’hui, nous mobilisons toute la force de notre syndicat pour les soutenir.”

L’objectif principal de la résolution est de fournir un soutien et une “puissance de travail” aux travailleurs d’Amazon. L’obtention d’un contrat syndical est une “priorité absolue” de l’IBT, mais elle abordera également les impacts périphériques des activités d’Amazon sur diverses industries comme la logistique et les petites entreprises.

Amazon change la nature du travail dans notre pays et touche de nombreuses industries et employeurs de base des Teamsters tels que UPS, la livraison de colis, le fret, les compagnies aériennes, la distribution alimentaire et le cinéma, et présente une menace existentielle pour les normes que nous avons établies dans ces industries.

Amazon n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

Le vote intervient quelques jours seulement après le principal événement de vente Prime Day d’Amazon, qui a vu des remises importantes pour bon nombre des meilleures montres intelligentes Android, les meilleurs téléphones Android et de nombreux accessoires. Avant l’événement, Amazon s’est vanté que Prime Day avait rapporté plus de 3,5 milliards de dollars aux petites entreprises en 2020.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

L’année dernière, Amazon a intensifié ses embauches au milieu de la pandémie de COVID-19 en raison de l’augmentation des dépenses en ligne. L’entreprise a augmenté les salaires de 2 $ l’heure pour attirer de nouveaux employés. Cependant, les employés d’entrepôt ont été confrontés à un nombre plus élevé de blessures liées au travail chez Amazon que dans toute autre entreprise.

Selon les données de l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) (via The Washington Post), le nombre moyen de blessures graves dans les entrepôts d’Amazon en 2020 était près du double de celui des blessures enregistrées chez Walmart, le plus grand concurrent d’Amazon.

En avril, les travailleurs d’Amazon dans un entrepôt en Alabama ont voté contre la syndicalisation avec une autre grande organisation syndicale, décidant plutôt de prendre les choses en main. Un vote pour la syndicalisation aurait pu signaler un changement pour les travailleurs d’Amazon dans toute l’entreprise et a même été approuvé par le président Biden.

Pourtant, bien que cette tentative de syndicalisation ait échoué, l’IBT est confiant dans ses efforts pour aider les travailleurs d’Amazon à s’organiser.

“Nos 1,4 million de membres Teamster, leurs familles et leurs communautés sont solidaires des travailleurs d’Amazon”, a déclaré Jim Hoffa, président général des Teamsters. “Nous engageons le plein soutien de notre syndicat alors qu’ils renforcent le pouvoir des travailleurs pour un avenir meilleur.”

Avez-vous écouté le podcast Android Central de cette semaine ?

Chaque semaine, Android Central Podcast vous propose les dernières nouvelles technologiques, des analyses et des prises de vue à chaud, avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux.

Abonnez-vous dans Pocket Casts : Audio Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Toutes les protections

Ces étuis robustes et pour enfants sont parfaits pour l’Amazon Fire HD 10

C’est cool d’avoir un étui ultra-mince et minimal qui n’ajoute pas de volume, mais ces étuis n’offrent pas grand-chose pour protéger votre Amazon Fire HD 10. Il existe de nombreuses excellentes options qui sont soit lourdes- devoir, conçu pour les enfants, ou les deux, afin que votre Fire HD 10 puisse résister à tout.