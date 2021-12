La table de la réforme du travail se réunit pour continuer à avancer dans la négociation

07/12/2021 à 09:44 CET

La table de dialogue social sur la réforme du travail, dans laquelle ils sont représentés gouvernement, syndicats et les hommes d’affaires, se reverra ce mardi à 10h00 après la fin de la réunion de vendredi dernier « sans nouvelles notables », comme le rapportent des sources syndicales.

Lors de la réunion de vendredi, des sujets tels que les contrats et sous-contrats et la prévalence des conventions collectives ont été abordés, deux des sujets les plus travaillés à la table. Ces deux sujets, ainsi que « l’ultra-activité », continueront d’être débattus aujourd’hui en visioconférence.

Selon les sources du dialogue social consultées par Europa Press, la négociation se déroule dans un climat « constructif ».

La deuxième vice-présidente du gouvernement et ministre du Travail et de l’Économie sociale, Yolanda Díaz, a insisté ces jours-ci pour que le délai « auto-imposé » soit respecté et s’est engagé envers Bruxelles à faire publier la « grande réforme du marché du travail » au Journal officiel de l’Etat (BOE) avant le 31 décembre de cette année.

Les travaux de la table de dialogue social sur la réforme du travail se sont intensifiés ces dernières semaines, les parties se réunissant au moins deux fois par semaine (la semaine dernière, elles se sont réunies trois fois).

« Nous terminons les tâches et le gouvernement travaille pour parvenir à un accord entre toutes les parties », a souligné le vice-président.

La proposition faite par la CEOE la semaine dernière a été incorporée comme un élément de plus de la négociation, bien que dès le départ les syndicats considèrent que certaines des mesures qu’elle soulève sont « inabordables ».

Pour le vice-président Díaz, le fait que l’employeur ait fait une proposition à la table signifie qu’« ils sont pour le oui ». Le ministre de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, José Luis Escrivá, a affirmé jeudi dernier que la CEOE a une position « constructive » dans cette négociation et qu’il y aura des choses dans sa proposition « que oui, d’autres que non, et d’autres qui il y aura. à réajuster ».

La vérité est que l’organisation patronale a déjà exprimé son rejet de la limitation du nombre d’intérimaires par rapport à l’ensemble de la main-d’œuvre, telle que défendue par le gouvernement. Au lieu de cela, le CEOE préconise le maintien de la législation actuelle et de la causalité traditionnelle, entre autres mesures.