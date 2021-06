La tablette de type Nintendo DS était-elle en avance sur son temps ?

Robert Triggs / Autorité Android

Il fut un temps où Sony vendait des tablettes Android raisonnablement décentes. La gamme de tablettes premium Xperia Z offrait des spécifications très haut de gamme à l’époque, mais comme nous l’attendions de Sony, elles étaient plutôt chères. La gamme offrait tout ce que vous attendez d’une tablette Android traditionnelle, mais elle a pris fin en 2014 après seulement deux petites années sur le marché.

Les ambitions de Sony en matière de tablettes n’ont pas toujours été aussi conventionnelles. Avant la gamme de tablettes Xperia Z est venu un produit un peu plus décalé avec la Sony Tablet P de 2011. Avec deux écrans et une charnière centrale, le design rappelait beaucoup plus l’ordinateur de poche de jeu Nintendo DS à double écran qui a été lancé jusqu’au bout. en 2004. Sony avait expérimenté ce facteur de forme pendant un certain nombre d’années auparavant, avec des appareils comme les « PC de style de vie » compacts Sony Vaio P qui exécutaient Windows XP. Inutile de dire que l’idée n’a pas vraiment fait son chemin.

Voir également: Les meilleures tablettes Android pour dépenser votre argent

Découvrez la tablette Sony P

Tablette Sony P

La tablette à clapet de Sony était à peu près l’antithèse du succès commercial. Avec le recul, on se demande ce qui se passait dans la tête des ingénieurs de Sony à l’époque.

Du point de vue matériel, la Sony Tablet P était dotée de deux écrans de 5,5 pouces et, bien que conçue pour tenir dans votre poche, pesait 372 g (0,82 lb) et mesurait 28 mm (1,1 pouce) d’épaisseur lorsqu’elle était fermée.

L’appareil était alimenté par un processeur Nvidia Tegra 2 double cœur, avec 1 Go de RAM et 4 Go de stockage embarqué. Ce n’était pas exactement à la pointe de la technologie à l’époque et il était nettement moins puissant que les smartphones phares de 2012 comme le Samsung Galaxy S3 quadricœur. Pourtant, Sony a eu l’audace de facturer 599 $, ce qui était plus cher que ses concurrents comme le Samsung Galaxy Tab Plus 7.0 ainsi que la plupart des smartphones phares de l’époque.

Peut-être pire était le logiciel. La Sony Tablet P est livrée avec le système d’exploitation Android 3.2 Honeycomb spécifique à la tablette. Sony a créé ses propres applications pour utiliser le double affichage, mais celles-ci étaient elles-mêmes un sac mélangé. Vidéos et jeux joués sur l’écran supérieur avec des commandes affichées sur le panneau inférieur. Le clavier de Sony remplissait l’écran du bas lors de l’envoi de messages, d’e-mails, etc. Sony a même tiré parti de quelques-uns de ses titres PlayStation pour la tablette P, bien que la sélection ait été restreinte et n’ait jamais été étendue.

Pire encore, l’appareil n’avait aucune fonctionnalité multitâche intégrée; Ainsi, vous pouvez oublier de regarder des vidéos et de naviguer sur le Web en même temps. Les applications tierces n’étaient évidemment pas compatibles avec le double écran ou même le format d’image à l’époque. Ils se sont soit retrouvés sur le petit écran supérieur, soit s’étendaient maladroitement sur les deux écrans, avec une épaisse barre noire au milieu de l’application.

Plus de Sony : Guide d’achat PlayStation 5 : ce que vous devez savoir

C’était une idée nouvelle, mais la Sony Tablet P s’est avérée être l’un des plus gros flops technologiques de l’entreprise. Les prix ont chuté à aussi peu que 199 $ quelques mois seulement après le lancement. Alors qu’une mise à jour Android 4.0 Jellybean était prévue et même annoncée, la tablette a disparu de la vitrine de Sony avant que la mise à jour ne soit déployée.

Tout simplement en avance sur son temps ?

Certains de ces appareils partagent des problèmes similaires à ceux de la tablette P, tels que des charnières et des plis au milieu de l’écran, ou des éléments logiciels douteux qui ont du mal à utiliser de manière optimale l’espace supplémentaire de l’écran. Cependant, le matériel et les logiciels se sont considérablement améliorés au cours de la dernière décennie. Les écrans flexibles, pliables et enroulables dépassent les limitations matérielles précédentes, tandis qu’une meilleure prise en charge du système d’exploitation pour les formats multi-fenêtres et variables aide à résoudre le problème de l’application. Des configurations d’affichage étranges et merveilleuses deviennent de plus en plus réalisables d’année en année.

Si l’espace d’écran supplémentaire est vraiment l’avenir du mobile et que des téléphones comme le Samsung Galaxy Z Fold 2 et le concept Oppo X 2021 deviennent courants, la prochaine fois que nous regarderons la Sony Tablet P, nous l’appellerons peut-être en avance sur son temps.

Il s’agit du seizième article de notre série “Le saviez-vous”, dans laquelle nous plongeons dans les livres d’histoire d’Android et de la technologie grand public pour découvrir des faits ou des événements importants et intéressants qui ont été oubliés au fil du temps. Que voulez-vous nous voir couvrir ensuite? Faites le nous savoir dans les commentaires.