La tablette et les nouvelles montres intelligentes de Vivo pourraient être lancées aux côtés de la série Vivo X70

Selon les rumeurs, le fabricant chinois de smartphones Vivo se prépare à lancer sa nouvelle gamme phare. La série Vivo X70 devrait être lancée autour de la deuxième étape de l’IPL.

La série X70 devrait être accompagnée de quelques mises à jour mineures par rapport à la série X60 du fabricant lancée plus tôt cette année. Cependant, si l’on en croit les fuites, la série Vivo X70 peut également avoir de la compagnie.

Dans son article sur Weibo, un pronostiqueur chinois plutôt précis, Digital Chat Station a révélé les plans de Vivo. Il dit que la société pourrait également lancer des tablettes et des montres intelligentes tout en dévoilant la gamme X70. Il dit que les deux produits ont déjà atteint le stade de la production et sont donc prêts pour un lancement.

De plus, il a également réitéré qu’un téléphone pliable de Vivo pourrait également être en préparation et pourrait être lancé plus tard cette année. Enfin, il a laissé entendre que Vivo semble également travailler sur un ordinateur portable. Bien qu’il n’ait mentionné aucun calendrier provisoire pour le lancement de l’ordinateur portable, on peut supposer sans risque que l’ordinateur portable pourrait également être introduit plus tard cette année ou au début de l’année prochaine.

Deuxième marque à lancer un ordinateur portable dans la gamme BBK

Si Vivo lance un ordinateur portable, ce sera la deuxième entreprise de l’empire de BBK après Realme. Cependant, il n’y a pas beaucoup d’informations disponibles sur l’ordinateur portable de Vivo. Vous pouvez vous attendre à ce qu’il soit livré avec le dernier chipset Intel. Ce n’est peut-être pas une simple coïncidence si l’ordinateur portable a une certaine ressemblance avec le Realme Book récemment lancé.

En ce qui concerne le téléphone pliable, il se murmure qu’il pourrait être lancé dans le cadre de la gamme Nex, qui se concentre souvent sur l’introduction de technologies innovantes dans le monde. Les fonctionnalités de cette gamme sont ensuite démocratisées à l’aide de téléphones Vivo moins chers.

En parlant des tablettes de Vivo, des rapports précédents suggèrent que la société a déjà déposé la marque Vivo Pad auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Même la sous-marque de Vivo iQoo travaillerait sur un ensemble de tablettes et certains des noms qui apparaissent grâce aux rumeurs sont iQoo Pad, iQoo Book et NEX Book.

Enfin, la série Vivo X70 remplacera la gamme X60 et devrait être livrée avec Vivo X70, X70 Pro et X70 Pro Plus. Des fuites récentes suggèrent que le téléphone pourrait être livré avec une solution de charge rapide de 65 W.

