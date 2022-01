La tablette Home Hub de Samsung veut être le centre de commande de votre maison intelligente

Sortie internationale plus tard cette année

L’écosystème SmartThings de Samsung est parmi les plus omniprésents, surtout si bon nombre de vos appareils sont déjà constitués de produits Samsung intelligents. SmartThings s’intègre également bien avec les fabricants tiers et les assistants à domicile comme Google Assistant et Amazon Alexa, ce qui rend les appareils connectés facilement contrôlables. Mais parfois, il est encore plus simple d’utiliser un écran tactile pour commander tous vos appareils du bout des doigts plutôt qu’avec votre voix, et c’est là qu’intervient le nouveau Home Hub de Samsung, introduit lors du CES 2022 (via The Verge).

Le Home Hub est essentiellement une tablette de 8,4 pouces spécialement conçue pour vous donner le contrôle de votre écosystème SmartThings, avec une station d’accueil. Samsung dit qu’il combine six de ses services SmartThings en un seul appareil, avec une technologie d’IA censée travailler dur pour toujours faire apparaître exactement ce dont vous avez besoin lorsque vous souhaitez interagir avec lui. L’interface semble être en grande partie identique à l’application SmartThings sur votre téléphone ou tablette Samsung, mais avoir un appareil dédié à chaque fois que vous avez besoin de quelque chose est probablement une bonne idée – même si la question est, pourquoi ne devriez-vous pas simplement utiliser un vieille tablette Samsung avec l’application SmartThings dessus ? Pour ce que ça vaut, Samsung présente The Home Hub comme un appareil qui « aide les utilisateurs à rationaliser leurs tâches et leurs responsabilités sur un appareil partagé auquel tout le monde à la maison peut accéder ».

SmartThings Energy est également à bord pour vous donner des conseils sur la façon d’économiser de l’électricité

C’est vrai, contrairement aux écrans intelligents ou même aux tablettes de Google et d’Amazon, il semble que la solution de Samsung se concentrera uniquement sur les commandes de la maison intelligente. Étant donné que les assistants vocaux comme Google Assistant et Amazon Alexa ne parviennent pas toujours à comprendre vos intentions et vos instructions, avoir un écran avec toutes vos commandes les plus utilisées à portée de main n’est peut-être pas une mauvaise idée, et ce serait certainement une interface que j’adorerais à voir sur un Nest Hub. Cependant, Samsung inclut également Bixby sur le Home Hub, et grâce à deux microphones et haut-parleurs intégrés et à la détection des mots clés lorsqu’il est ancré, vous pouvez l’utiliser comme un haut-parleur intelligent. Mais est-ce que quelqu’un veut vraiment parler à Bixby ?

Samsung a également annoncé qu’il souhaitait faire de son SmartThings Hub une fonctionnalité intégrée pour ses téléviseurs 2022, ses moniteurs intelligents et ses réfrigérateurs. Le SmartThings Hub est un pont qui connecte toutes sortes d’appareils intelligents entre eux à l’aide de plusieurs normes, ce qui rend possible toute l’expérience de la maison intelligente en premier lieu. Étant donné que beaucoup sont beaucoup plus susceptibles d’acheter des téléviseurs ou des appareils électroménagers plutôt qu’un routeur glorifié à 300 $ pour des appareils spécifiques, cette décision pourrait donner une impulsion significative à l’adoption de la maison intelligente.

Le Samsung Home Hub arrivera d’abord en Corée en mars et sera lancé à l’international plus tard cette année. Samsung n’a pas encore révélé les détails concernant les prix et le calendrier exact.

